日清食品は2022年3月28日から、麺やだし、具材など、"すべてが主役"のこだわり抜いた「最強どん兵衛」2品を全国で販売します。アベンジャーズみたいな1杯「日清の最強どん兵衛 きつねうどん」は、通常の「どん兵衛」よりも太く、もちもち食感をアップさせた「極太うどん」を使用。つゆは、鰹節、昆布、サバ、煮干し、干し椎茸、あごの6種の合わせだしを使うことで、昆布の後引く旨みが味わえます。さらに、通常よりもぶ厚く、噛む