結婚はまだ先の話だから」などと言っている男性も、ふとした瞬間に独身のさみしさを感じることがあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性262名に聞いたアンケートを参考に、「『このまま独身はさみしいな…』と男性が結婚に焦りを感じる瞬間」をご紹介します。【１】年老いていく両親に、孫の顔を見せてあげたいと思ったとき「孫を見せるために結婚するのはおかしいと思いますが…見せてあげたいとは思う」（30代男