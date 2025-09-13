½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö·ëº§Á°Äó¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÃË½÷¤Î´Ö¤Ë¡Ö·ëº§¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤¬¤Á¤é¤Ä¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸òºÝ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¸«½é¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ469Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ø·ëº§Á°Äó¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤ª¸ß¤¤¤ËÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¤¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë
¡Ö°Â¤é¤®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂà¶þ¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¤À¤È´¶¤¸¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤È¡Ö·ëº§¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤ë
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¾å¼ê¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤ë½÷À¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¼õ¤±Åú¤¨¤Ë½ª»Ï¤»¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁÇ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤âÀäÂÐ¹¥¤«¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¸å¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä·»Äï¤Î¥¤¥¤ÏÃ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥±¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ·ø¼Â¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¡Ø°Â·îµë¤À¤«¤éËèÆüÊÛÅö»ý»²¡Ù¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤Ç¤¤¿ºÊ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤È³Î¿®¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ÐºÑ´ÑÇ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿½÷À¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥±¥Á¤È·ðÌó¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿ÀáÌóÏÃ¤Ê¤é°ú¤«¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÊ¹¤¾å¼ê¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë
¡Ö¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë½÷À¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤è¤¯¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯Ãæ¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¤â¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢Ç®¿´¤½¤¦¤ËÊ¹¤Ìò¤Ë²ó¤ì¤Ð¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¿©»ö¤Î»ÅÊý¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë
¡Ö¿©¤ÙÊý¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤·¤Ä¤±¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤«°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤¤ì¤¤¤À¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¤·¤¿¤é°ìÀ¸¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡Ö¿©¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢TPO¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÈ±¤äÄÞ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤äÑÜÄ¢ÌÌ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿È»ÙÅÙ¤Ë¤Ï¶ù¡¹¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÑÀª¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èþ¤·¤µ¤ò°ìÁØºÝÎ©¤Æ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û·ø¤¹¤®¤º¥Õ¥é¥ó¥¯¤¹¤®¤º¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤
¡Ö¥Î¥ê¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤È·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â½ÅÍ×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥É¤¬¸Ç¤¤¤È¡Öµ¤¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¾Ð´é¤¬¤Û¤¬¤é¤«¤Ç¡¢É½¾ð¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡ª¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¤â¡¢ÁÇÄ¾¤½¤¦¤ÇµÕ¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÍÛµ¤¤½¤¦¤Ê½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Æø¤ä¤«¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¾ì´·¤ì¤·¤¿¥ª¥Ð¥µ¥ó¡×¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤¤À¼¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·ëº§Á°Äó¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¡¢±ß³ê¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤é¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é5·î3Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×469Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¤ª¸ß¤¤¤ËÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¤¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë
¡Ö°Â¤é¤®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂà¶þ¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¤À¤È´¶¤¸¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤È¡Ö·ëº§¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¾å¼ê¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤ë½÷À¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¼õ¤±Åú¤¨¤Ë½ª»Ï¤»¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁÇ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é¤âÀäÂÐ¹¥¤«¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¸å¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä·»Äï¤Î¥¤¥¤ÏÃ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥±¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ·ø¼Â¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¡Ø°Â·îµë¤À¤«¤éËèÆüÊÛÅö»ý»²¡Ù¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤Ç¤¤¿ºÊ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤È³Î¿®¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ÐºÑ´ÑÇ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿½÷À¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥±¥Á¤È·ðÌó¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿ÀáÌóÏÃ¤Ê¤é°ú¤«¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÊ¹¤¾å¼ê¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë
¡Ö¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë½÷À¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤è¤¯¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯Ãæ¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¤â¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢Ç®¿´¤½¤¦¤ËÊ¹¤Ìò¤Ë²ó¤ì¤Ð¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¿©»ö¤Î»ÅÊý¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë
¡Ö¿©¤ÙÊý¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤·¤Ä¤±¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤«°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤¤ì¤¤¤À¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¤·¤¿¤é°ìÀ¸¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡Ö¿©¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢TPO¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÈ±¤äÄÞ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤äÑÜÄ¢ÌÌ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿È»ÙÅÙ¤Ë¤Ï¶ù¡¹¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÑÀª¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èþ¤·¤µ¤ò°ìÁØºÝÎ©¤Æ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û·ø¤¹¤®¤º¥Õ¥é¥ó¥¯¤¹¤®¤º¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤
¡Ö¥Î¥ê¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤È·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â½ÅÍ×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥É¤¬¸Ç¤¤¤È¡Öµ¤¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¾Ð´é¤¬¤Û¤¬¤é¤«¤Ç¡¢É½¾ð¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡ª¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¤â¡¢ÁÇÄ¾¤½¤¦¤ÇµÕ¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÍÛµ¤¤½¤¦¤Ê½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Æø¤ä¤«¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¾ì´·¤ì¤·¤¿¥ª¥Ð¥µ¥ó¡×¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤¤À¼¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·ëº§Á°Äó¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¡¢±ß³ê¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤é¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é5·î3Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×469Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº