「8週間で11歳若返った人の話」に学ぶ「体の時計の遅らせ方」





8週間で11歳若返った人の話

もし「老い」を巻き戻せるとしたら？

2021年、米国で発表されたある研究は、そんな夢のような話に科学的な根拠を与えました。機能性医学研究者の Kara Fitzgerald博士 らが行った小規模な臨床試験では、たった8週間の生活改善プログラムで、参加者の「生物学的年齢」が平均3歳、そして最も大きな変化を示した人は約11歳も若返ったという報告。

今回ご紹介するこの研究が教えてくれるのは、特別な治療法がなくても、日々の習慣を整えるだけで体の時計を遅らせる「可能性がある」という希望。（※ただし、本研究は小規模な初期段階の試験であり、全ての方に同じ効果が保証されるものではなく、結果の再現性には今後の検証が必要です）







8週間の「若返り」プログラムで行ったことは？

参加者に課されたのは特別な医療行為でも、高額な美容医療でもなく、むしろ私たちが「当たり前」と思っている生活習慣を徹底的に見直すということ。







まずは食事

葉酸を多く含むブロッコリーなど、色鮮やかな緑黄色野菜が中心。料理にはオリーブオイルやアボカドといった良質な脂質が使われ、風味はウコンやローズマリーなどのスパイスやハーブを使用。

一方で砂糖や精製された炭水化物、加工食品は大幅に制限。白いパンや白米は控えめにして体を「糖化」させる要因を徹底的に減らす。こうして、体内で炎症や老化を進める物質を抑え、細胞の修復を助ける食材を中心とした食生活に。







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