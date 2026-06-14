神戸・垂水の「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」にある、パティスリー＆ベーカリーレストラン「LAGOON TOOTH TOOTH」では、店内ベーカリーで焼き上げる自家製パンを食べ放題で楽しめるビュッフェランチを、2026年5月28日（木）よりスタートしました。

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こちらのランチで提供されるのは、選べるメイン料理と、自家製パンの食べ放題が楽しめるメニュー。

メインディッシュには、淡路産牛を使用したボロネーゼをはじめ、こだわりの料理がラインアップ。

加えて香り高い味わいの「TOOTH TOOTHバケット」、発酵バターが香るパティスリーらしいクロワッサン、もっちり食感のフォカッチャなど、毎朝店内で焼き上げる約15種類の自家製パンが、ランチタイム限定でビュッフェスタイルで楽しめます。

パン好きにはたまらない、パン食べ放題！ ぜひチェックしてみて。

『自家製パン食べ放題ビュッフェランチ』メニュー＆料金

◆パスタセット

【内容】

・自家製パンビュフェ

・選べるパスタ

・ドリンクバー

【料金】

〈平日〉2,145円（税込）〜

〈土日祝〉2,530円（税込）〜 ※土日祝はスープ付き

◆メインセット

【内容】

・自家製パンビュッフェ

・選べるメイン

・ドリンクバー

【料金】

〈平日〉2,300円（税込）〜

〈土日祝〉2,685円（税込）〜 ※土日祝はスープ付き

※選ぶ料理によって価格が異なります。

会場：LAGOON TOOTH TOOTH（ラグーン トゥース トゥース）

【所在地】兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2 1階 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 別棟 40000

【電話番号】078-742-6596