仕事で一番辛いのは24時間勤務や理不尽クレームじゃない!?「先輩の方が厄介です(笑)」元駅員が暴露！鉄道会社の闇【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
学生時代に漫画に親しんだことをきっかけに創作活動を始めたザバック(@theback_blog)さん。実際に駅員として働いた経験を持つ原作者による「100日後にやめる契約駅員さん」は、鉄道会社の日常をユーモアたっぷりに描いた人気作である。今回は作品の裏話や、鉄道会社で働いた経験について作者に話を聞いた。
■登場人物のモデルは全員実在！
作中には個性的なキャラクターが数多く登場するが、そのモデルは全員実在するという。ザバックさんは「嫌味な上司や優しい先輩、かわいい同僚やうざい後輩など、皆さんの周りにも似たような人がいませんか？(笑)」と語り、駅で出会ったさまざまな人たちが作品づくりの土台になっていることを明かした。
■24時間勤務よりも大変だったのは？
鉄道会社での勤務で最も大変だったことについて尋ねると、「結局業務なんかよりも人間関係の方がよっぽど大変で辛いんですよ…」と率直な思いを吐露。駅員の仕事は1回の勤務が24時間に及ぶこともあり、その長い時間を職場の人たちと過ごさなければならない。
「1日中おっさんたちに気を遣いながら仕事するのが本当に辛かったですね…」と振り返り、「電車や駅を利用するお客さんよりも、先輩の方が厄介ですからね(笑)」と当時を苦笑交じりに語った。
■鉄道好き？嫌い？
漫画には鉄道好きのキャラクターも登場するが、実際の駅員が全員鉄道ファンというわけではないという。ザバックさんは「鉄道嫌いの駅員さんは少なくありませんが、僕は移動手段としての鉄道は好きです!!ただし、鉄の塊としては好きではありません…」とコメント。鉄道への関わり方も人それぞれであることがうかがえた。
多くの人が日常的に利用する駅や電車。その裏側で働く駅員たちの姿をコミカルに描いた「100日後にやめる契約駅員さん」には、現場経験者ならではのリアルなエピソードが詰まっている。作品の続きが気になる人は、ぜひチェックしてみてほしい。
■取材協力：ザバック(＠theback_blog)
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