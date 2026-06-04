猛暑の夏も、さらり上質。「Chacott COSMETICS」人気の夏季限定“クールシリーズ”に新作登場！

チャコットは6月12日、コスメティクスブランド「Chacott COSMETICS（チャコット・コスメティクス）」にて、毎年幅広い層に支持を得ている夏季限定“クールシリーズ”の新作「チャコット コンプレクションクリエイターN クール」を数量限定で販売開始。

また、アンバサダーの池田エライザさんを起用した交通広告を展開します。

夏季限定“クールシリーズ”は、暑さによる不快感から肌を守る涼感コスメライン。

汗や皮脂に反応して清涼感とうるおいを与えるメントキシプロパンジオール（MPD）を配合し、ひんやりとした使い心地が特長で、暑い季節でも快適なメイク時間をサポートします。

■猛暑の夏も、さらり上質。

「夏の長期化・酷暑化」「暖冬からの急激な厳冬」※1といった気候変動の影響により、コスメやファッションに求められる役割が変化しています。

同社ではこうした環境の変化を受け、1年を「暑く長い夏」と「後ろ倒しの寒い冬」の二季とし、従来の春・秋を”シーズンレス”と捉え直すことで、夏アイテムの強化とシーズンレスアイテムを拡充しています。

こうした背景から、「Chacott COSMETICS」の“クールシリーズ”は支持を拡大しており、2026年は前年よりも2週間早く発売。発売当初から想定を上回る売り上げで推移し、特に「ラスティングベース クール」は、発売から1ヶ月の販売個数が前年比約200％※2と大きく伸長しています。

今回新たに登場する「チャコット コンプレクションクリエイターN クール」は、“メイク直しの時間が楽しくなる”をコンセプトに開発されたフェイスパウダーの限定クールタイプ。

汗や皮脂によるベタつきやメイク崩れが気になる季節でも、メイク直しの度にひんやりとした爽快感を感じられるよう、メントールとMPD（メントキシプロパンジオール）を配合。さらりと心地よい使い心地で、暑い季節のメイク直しをより快適に仕上げます。

さらに、同商品は限定カラーとして、透明感を追求した“クリアブルー”を採用。ベースメイクの色味を邪魔することなく、まるで儚げな透明ヴェールをまとったかのように肌を美しく引き立てる、涼やかで上質な夏季限定フェイスパウダーです。

（※1） 参照元：気象庁 | 大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化

（※2） 主要8チェーン 日別販売個数の集計による

■商品概要

商品名：チャコット コンプレクションクリエイターN クール

価格：2,750円 ※パフ付き

カラー：008 クリアブルー

発売日：2026年6月12日

取扱店舗：チャコット直営店、チャコットオンラインショップ、LOFT、アインズ&トルペ、ハンズ、ショップイン、アットコスメストア等（一部店舗を除く）

＜夏季限定“クールシリーズ”ラインナップ＞

・コンプレクションクリエイターN クール 2,750円 ※6月12日発売

・ラスティングベース クール ナチュラルピンク 1,760円

・フィニッシングキープミスト クール 1,320円

・フィニッシングUVパウダー クール ブライトニングナチュラル 1,980円

・クレンジングウォーター クール 1,320円

特集ページ：https://shop.chacott.co.jp/Page/Feature/cosme_complexioncreator-n-cool.aspx

■広告概要

6月12日からブランドアンバサダーの池田エライザさんを起用した夏の新ビジュアルをチャコット直営店、オンラインショップおよび各取扱店舗にて展開します。

抜けるような青空と白を基調としたスタイリングの中で、“チャコットのクリアパウダー”が叶える、滝汗にも負けない透明感あふれる様子を表現。猛暑が続く夏でも、メイク崩れを気にせず自分らしく過ごせる前向きなメッセージを発信します。

また、池田エライザさんを起用したプロモーションムービー「チャコット コンプレクションクリエイターN編」を、大阪駅および心斎橋駅にて展開します。

・JR西日本大阪駅コンコース：2026年6月8日〜6月14日

・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅コンコース：2026年6月15日〜6月21日

◇アンバサダープロフィール

池田エライザ IKEDA ELAIZA

1996年4月16日生まれ、福岡県出身

2009年、雑誌『ニコラ』のモデルオーディションでグランプリを受賞し、専属モデルとして活動開始

2011年、映画『高校デビュー』で女優デビュー

2017年、映画『一礼して、キス』で初主演

その後、映画『SUNNY強い気持ち・強い愛』『億男』『貞子』『騙し絵の牙』『真夜中乙女戦争』『リライト』、ドラマ『左ききのエレン』『海に眠るダイヤモンド』『DREAM STAGE』『舟を編む〜私、辞書つくります〜』など、主演を含む多くの作品に出演

2020年、映画『夏、至るころ』で、映画監督デビューを果たす

2021年、「ELAIZA」名義で音楽活動も本格的に開始

2026年4月2日から全世界配信、TBS×Netflixドラマ『九条の大罪』にレギュラー出演

（エボル）