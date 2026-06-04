散らかった部屋＝心の乱れ？「今、大丈夫じゃない感じ？」気づいてくれた友人が心もそっと整えてくれる物語【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「アレ、どこいったっけ？」すぐわかる場所に置いたはずなのに、探し物が見つからない。ごちゃついた部屋を探していると、チケットの半券を発見！「これノートに貼らなきゃ」と別のことに夢中になってしまい、探していたものを忘れてしまう。「ああ、こんなことしてる場合じゃないのに!!」とイライラする花田もねは、「大丈夫の研鑽」に励む女性。大丈夫になりたくて頑張ったり、でも大丈夫になれなかったりもする日常の漫画、井上まい(@omo_mai)さんの「大丈夫倶楽部」を紹介しよう。
主人公・花田もねは、失くしたものを探しながら「大丈夫、大丈夫」と自分に言い聞かせている。けれど整理されていない部屋の中でやるべきことが次々と目に入り、全然大丈夫じゃない。そこへ友人の芦川さんが現れ、一緒に片付けを始めて部屋が整っていく。張り詰めていたもねの心も少しずつほぐれていった。
本作で重要となる「大丈夫」というワード。なぜこの言葉をテーマに選んだのか、作者の井上まいさんに伺うと「大丈夫になりたい、ほっとしたい願望を実際に長く持て余す時期が自分にもあり、ふとそれを作品に翻案して形にできそうと思えたからです。個人的には、言い聞かせるというより願って目指すようなイメージです」と話す。大丈夫になれない状況への共感が多く寄せられていることについては、「逆に、共感してしまう人たちに向けて『でも仕方ないし別にいいんですよ』と言ってしまいたい。押し付けない力の入れ具合で心の角を丸くしたい気持ちでいます」と思いを語ってくれた。
読んで大丈夫な気持ちになれたとしても、それは読者自身の力によるものだ、と井上さんは続ける。作品はあくまで「可能性の提示」であり、読んで落ち込んでも期待通りにならなくても、1つの読書体験になれたら十分だという。
片付いたのは部屋の半分だけ、まだまだ大丈夫じゃないけれど「それでもいいんだよ」と、肩肘張らずに過ごせる心の余裕をそっと渡してくれる。そんな井上まいさんの「大丈夫倶楽部」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：井上まい(@omo_mai)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。