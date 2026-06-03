「夢にまで見た東京！」憧れて上京も、生活費のためにバイトに追われる日々→港区女子に染まり、性格も歪んでいく主人公【作者に聞く】
【漫画】お金がないと、東京は「場違い」に思えた
東京に憧れて上京した一人の女性の栄光と挫折を描く、うみの韻花(@umino_otoka)さんの漫画『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』が注目を集めている。生活費のために働く上京組と、欲しいものを買うためにバイトする都会組との大きな格差などをリアルに描写した本作について、著者に話を聞いた。
■都会組との間に感じた大きな格差
「金銭面は自分で何とかする」と親を説得して大学に入った主人公は、奨学金と生活費を稼ぐことで精一杯だ。一方、入学して知り合った都内在住の桜子は、親から入学祝いにもらったハイブランドのバッグを持ち、バイト代を流行のカフェや新作コスメに使う。
ある日、主人公は桜子に誘われたカフェで1人7000円のアフタヌーンティーを注文し、1日のバイト代が吹っ飛ぶ価格に食べた気がしなかった。さらに、バイトの疲労で居眠りをしていると、桜子から「バイトより、大学生活のほうが大事だよ」と言われてしまう。バイトをしなければ一緒にカフェに行くこともできない主人公は、「ああ、この子は知らないんだ。自分より貧しい世界が身近にあることを」と現実に直面し、何のために大学へ来たのかわからなくなっていく。
うみのさんは、主人公のキャラクターは自身の経験から着想を得たと語る。もともと田舎出身で上京し、理想と現実のギャップに突き当たったり、お金を稼ぐことで傲慢になり、本来の目標を見失い若さという勢いで生きてきた時期があったという。それを投影させているため、ある意味彼女は「存在したかもしれないもう1人の私」なのだそうだ。リアリティを追及するため、大学へ1人で見学に行って主人公の疑似体験をしたり、港区界隈で資料集めをしたりと、取材にも力を入れている。
■港区女子への変貌と作品に込めた魂
その後、主人公は大学の準ミスコンに選ばれて生活が一変し、飲むだけで数万円が手に入る世界に足を踏み入れる。うみのさん自身にギャラ飲みや港区で働いた経験はなかったため、リアルな実態を調査するべく元港区女子を何度も取材し、システムや実体験を調査したという。港区女子が好むブランド品や服装もリサーチして漫画に取り入れている。
少しずつ憧れていた華やかな港区女子に染まり、性格も歪んでいく主人公。この過渡期で彼女が嫌われるキャラクターにならないよう、序盤で葛藤や苦悩する描写をしっかり描き、少しでも読者が共感や同情をできるよう構成したと明かす。港区女子に染まっていく中盤以降は主人公の目のハイライトの数を徐々に減らし、年齢を重ねたり整形をするたびに顔の比率を微妙に変えたり、身につけるファッションや小物にもこだわって描いたとのことだ。
本作は制作に1年半を費やした渾身の作品だ。「主人公と感情を一体化させて魂を込めて描いた作品です。皆さまにとって、ふとまた読み返したくなるような、そんな一冊になればうれしいです」と語る。努力をしなければ見ることができない豊かな生活とは何か、お金を手にすれば人は幸せになれるのか。東京の光と闇を描いた本作をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：うみの韻花(@umino_otoka)
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