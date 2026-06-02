夫の服のポケットにゴミ！「洗濯前に確認しなきゃダメでしょ」と“妻に説教”する夫…!?世の全妻がキレる問題【作者に聞く】
現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。普段はかわいい猫たちとの暮らしを漫画化しているもちこさんだが、今回は洗濯にまつわる夫婦間のエピソードを紹介する。世の妻たちにはわかりみが深〜い内容となっているのではないかと思われる本作のタイトルは『洗濯の問題』。さて、夫婦間でどんな問題が起きたのだろうか？
【漫画】本編を読む
夫婦でおでかけをしていたある日、突然夫が立ち止まり、手に何かを持ってもちこさんに差し出した。「何それ？」と聞くと「レシート」と答える。どうやらポケットに入れっぱなしで洗濯に出したようで、丸まって出てきた模様。もちこさんは「一緒に洗濯しちゃったのね」と笑って受け流したのだが、また別の日にも洗濯されたレシートが夫のズボンのポケットから出てきてもちこさんに差し出された。「またか！」と笑うもちこさんに夫は衝撃のひと言を言い放つ！
本作についてもちこさんに詳しく話を聞いてみた。
――「洗濯前にちゃんとポケットの中を確認しなきゃダメでしょ」と言われたときの心境は？
ちょっとイラつきましたね(苦笑)。私は子どものころに母親から「ポケットの中は自分で確認しなさい」と言われて育ったので、そういうものだと思っていたんです！そもそも私はポケットにレシートなどを入れませんし。なので旦那のポケットからレシートが丸まって出てきたときは「ちゃんと確認しなきゃダメじゃん(笑)！」と旦那のミスを笑ってる立場だったので、まさか自分が注意されるとは思いませんでした。
――漫画を読んでいて私も「え！そう来るの？」とびっくりしました！
このポケットの確認は誰がするのか問題。よそ様はどうしているのでしょうか？やはり洗濯をする人や主婦がしているのでしょうか？まぁ「ポケットの確認は各自で」という実家でのルールが、結婚後の夫婦間でも暗黙の了解のように適用されていると思いこんでいた私も悪いのですが、基本的な身の回りのことくらいは自分でしてほしいものです。
――その後、旦那様とは話し合われましたか？行動に変化はありましたか？
ありました！自分で確認するようになったんです(笑)。この件に限らず、身の回りのことを少しは自分でしてくれるようになったのでよかったです。育ってきた環境で習慣が異なっていただけで、すりあわせをしたら柔軟に聞き入れてくれたので、その性格にはとても助かりました。
本エピソードは何も洗濯に限ったものではない。「家事は基本的に女性がするもの」「自分は家事を“手伝って”いるから大丈夫」と思っている世の夫たちは、我が身を振り返りながら読んでみてほしい。「洗濯カゴに出す前に自分で確認するの!!」と怒ったもちこさんに対して、夫が最後に言ったセリフも世の妻たちの逆鱗に触れそうなセリフだ。ぜひ最後までご覧あれ。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
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本作についてもちこさんに詳しく話を聞いてみた。
――「洗濯前にちゃんとポケットの中を確認しなきゃダメでしょ」と言われたときの心境は？
ちょっとイラつきましたね(苦笑)。私は子どものころに母親から「ポケットの中は自分で確認しなさい」と言われて育ったので、そういうものだと思っていたんです！そもそも私はポケットにレシートなどを入れませんし。なので旦那のポケットからレシートが丸まって出てきたときは「ちゃんと確認しなきゃダメじゃん(笑)！」と旦那のミスを笑ってる立場だったので、まさか自分が注意されるとは思いませんでした。
――漫画を読んでいて私も「え！そう来るの？」とびっくりしました！
このポケットの確認は誰がするのか問題。よそ様はどうしているのでしょうか？やはり洗濯をする人や主婦がしているのでしょうか？まぁ「ポケットの確認は各自で」という実家でのルールが、結婚後の夫婦間でも暗黙の了解のように適用されていると思いこんでいた私も悪いのですが、基本的な身の回りのことくらいは自分でしてほしいものです。
――その後、旦那様とは話し合われましたか？行動に変化はありましたか？
ありました！自分で確認するようになったんです(笑)。この件に限らず、身の回りのことを少しは自分でしてくれるようになったのでよかったです。育ってきた環境で習慣が異なっていただけで、すりあわせをしたら柔軟に聞き入れてくれたので、その性格にはとても助かりました。
本エピソードは何も洗濯に限ったものではない。「家事は基本的に女性がするもの」「自分は家事を“手伝って”いるから大丈夫」と思っている世の夫たちは、我が身を振り返りながら読んでみてほしい。「洗濯カゴに出す前に自分で確認するの!!」と怒ったもちこさんに対して、夫が最後に言ったセリフも世の妻たちの逆鱗に触れそうなセリフだ。ぜひ最後までご覧あれ。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
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