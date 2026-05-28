毎日のあなたの足元を快適に！進化したクッション性で足元をサポートする【ミズノ】のスポーツシューズがAmazonで販売中！
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幅広いシーンで活躍！ゆったり設計と柔らかな履き心地が魅力の【ミズノ】ランニングシューズがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
クッション性が進化した定番マルチシューズだ。ゆったり幅広設計に加え、スーパーワイドモデルも登場し、多くの足に対応する。ミッドソールには「SOFTIERFOAM」を搭載し、やわらかさが約10％アップ。取り外し可能なインソールは丸洗いしやすく、かかと部の再帰反射材が夜間の視認性を高め、通勤・通学からジョギングまで多彩なシーンで活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ゆったり幅広設計が特徴で、ブラックとホワイトにはスーパーワイドモデル（4E相当）も追加された。甲周り寸法が3Eモデルより６ミリアップし、より快適なフィット感を提供する。
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ミッドソールには新素材「SOFTIERFOAM」が搭載され、従来品と比較してやわらかさが約10％アップした。長時間の使用でも足への負担を軽減し、快適な歩行やランニングをサポートする。
やわらかいインソールは取り外し可能で、丸洗いしやすい設計だ。これにより常に清潔な状態を保てる。かかと部には再帰反射材を搭載し、夜間の視認性を高め安全性を確保する。
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通勤や通学、軽いジョギングから日常の運動まで、幅広いシーンで活躍するマルチシューズだ。豊富なカラーバリエーションも魅力で、様々なスタイルに合わせやすい。
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