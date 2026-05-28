洗剤にちょい足しするだけで洗浄力がぐんとアップ！汗ジミや食べこぼし、部屋干しのイヤなニオイまでしっかり分解してくれる、頼れる漂白・消臭アイテム。【花王】ワイドハイター（超特大サイズ）がAmazonで販売中！汗のニオイや生乾き臭に悩んでいる方におすすめ！
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毎日の洗濯をワンランク上の仕上がりに！洗剤だけでは落としきれないガンコ汚れやニオイの元にしっかりアプローチし、家族みんなの衣類を清潔に保つ【花王】ワイドハイターがAmazonで好評販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
洗剤では落ちない汚れ・ニオイに、洗剤にプラスするだけで超絶スッキリ。気になる洗濯槽のカビ・ニオイも防ぐ。抗菌、つけおきで除菌も。ツンとしないさわやかな花の香り、色柄物に安心な酸素系漂白剤。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ワイドハイターEXパワーの力の秘密は“汚れセンサー”。やさしい成分なのにしっかりパワフル。
洗剤と一緒にキャップ1杯入れるだけでいつものお洗濯がパワーアップ。普段のお洗濯では落としきれない ニオイを元から分解、汚れもすっきり落とす。抗菌成分が洗濯中の菌移りを防ぐから、まとめ洗いにも。
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漂白活性化剤を配合。汚れセンサー効果によって、布や汚れに対する吸着性が高まり、効率的かつパワフルに効く。
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