組み立て不要で届いてすぐ使える！【テンマ】の収納チェストが暮らしを整える。機能美あふれる一台がAmazonで販売中！
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散らかる部屋をスッキリ解消！【テンマ】の収納チェストは特許取得の使いやすさ。洗練されたデザインがAmazonで販売中！
面倒な組み立て作業が一切不要な完成品チェスト。フラットな前パネルデザインはモダンなインテリアに馴染み、環境に配慮した素材を採用している。特許取得のロック機能やスムーズな引き出しなど、使いやすさを追求した設計で、別売りの脚やキャスターを取り付ければ掃除や移動も快適に行える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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引き出しを閉めると自動でロックがかかる安心設計。不意の飛び出しを防げるため、小さなお子様がいる家庭でも安全に使用できる。
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左右にサイドローラーを内蔵しており、衣類をたくさん収納しても驚くほどスムーズに引き出せる。特許取得済みの快適な操作性が魅力だ。
側面と背面はホコリが入りにくい壁構造を採用。収納物を清潔に保てるうえ、掃除の手間を大幅に減らせるのが嬉しいポイントだ。
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天板には軽くて丈夫なハニカム構造を採用。別売りの脚やキャスターを装着すれば、ロボット掃除機にも対応でき掃除がより楽になる。
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