【ホラー】廃れた神社でお祓いを受けるつもりが、″ナニカ″に遭遇!!女子生徒が語る3つの怖い話【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
小学校の頃から絵を描くことが好きな紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)さんは、X(旧Twitter) を中心に漫画を公開している。2024年1月には短編ホラー「怪逅」を投稿。女子生徒から3つの怖い話が語られ、どれもとんでもない妖怪の登場と想定外な展開にゾッとしてしまう。本作が誕生した理由や裏話などについて、紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)さんにインタビューした。
本作「怪逅」は、「自分の好きなようにホラーを描きたい」という作者・紫咲甘藍さんの思いから生まれた作品である。心霊スポットや降霊術といった特別な場面ではなく、日常の中でふと感じる"身近な恐怖"に魅力を感じてきた紫咲さんは、「読者が『こんな存在が自分の周りにも潜んでいるかもしれない…』と思えるような空気を出したかった」と語る。作中ではありふれた生活の隙間にじわりと忍び込む不穏さを丁寧に積み重ねており、そこに本作ならではの味わいが生まれている。
どの短編にも作者の嗜好が色濃く息づき、作品全体に一貫した魅力を与えている本作。作中には3つの怪談が登場するが、どれが一番のお気に入りか紫咲さんに尋ねると「全部に自分の"好き"を詰め込んだので選べないです。この1冊まるごとが好きです」と話す。
自身の体験については「霊感がないので残念ながら何もない」と語る紫咲さんだが、高校時代の学校では「夜の見回りで調理室のドアが勝手に開いた」「補習中に知らない誰かの『…先生』という声が聞こえた」など、教師たちが実際に遭遇した怪談がいくつも語り継がれていたという。「自分もそんな体験をしてみたかった」と、当時耳にしたエピソードを明かしてくれた。
最後に紫咲さんは、「人ではないナニカは案外身近にいるもの。古いトンネルの先や、昔遊んだ公園、そして…あなたの隣にも」と読者へ向け語りかける。日常のすぐそばに潜む恐怖をそっと提示するような本作を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)
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