モンチッチがお寿司になった！「お寿司もんちっち ぷっくりアクリルキーホルダー」が5月下旬よりカプセルトイに登場
アイピーフォー株式会社は、「モンチッチ お寿司もんちっち ぷっくりアクリルキーホルダー」(1回300円・全6種)を2026年5月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
【画像】ほかのモンチッチお寿司アクキーをもっと見る
世界中のファンに愛され続ける人気者「モンチッチ」が、お寿司モチーフのアクリルキーホルダーになってカプセルトイに登場する。まぐろやたまご、えびにいくらなど、おいしい寿司に変身したモンチッチがとってもキュート！表面がぷっくり立体的になっていて、クリア感が抜群なのもポイントだ。ナスカン(キーホルダーパーツ)付きで、カバンやポーチなど、いろんな場所に付けることができる。
コンプリートすれば、モンチッチのお寿司屋さんも夢じゃない？
※掲載している写真は、実際の商品とは異なる場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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世界中のファンに愛され続ける人気者「モンチッチ」が、お寿司モチーフのアクリルキーホルダーになってカプセルトイに登場する。まぐろやたまご、えびにいくらなど、おいしい寿司に変身したモンチッチがとってもキュート！表面がぷっくり立体的になっていて、クリア感が抜群なのもポイントだ。ナスカン(キーホルダーパーツ)付きで、カバンやポーチなど、いろんな場所に付けることができる。
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