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はじめての沐浴も安心！ムーミンデザインに癒されながら、赤ちゃんとの大切な時間をやさしくサポート。【永和】がAmazonで好評販売中！

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赤ちゃんの沐浴用バスタブ。空気で膨らませるため、ふわふわで赤ちゃんも安心。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

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底に水抜き栓付きが付いているので、ラクに排水できる。また、畳んでコンパクトに。持ち運びにも便利。

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ふんわりカーブの背もたれで、手の負担がかかりにくくなっている。

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引っ掛けフックが付いており、乾かしながら保管できる。

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