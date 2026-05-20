茶葉の栄養を丸ごと摂取する贅沢な習慣を。信頼の【キョウセラ】製お茶ミルが毎日の健康を支えAmazonで販売中！
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急須で捨てていた栄養を余さず取り込む。高品質な【キョウセラ】製お茶ミルで豊かな緑茶ライフをAmazonで販売中！
急須で淹れると茶葉の栄養成分の約70％は茶殻として捨てられてしまう。本製品はセラミック製の臼で茶葉を粉末にすることで、カテキンなどの栄養を無駄なく摂取できる手挽きミルだ。粗さ調節機能付きで、水やお湯に溶かしたり料理に使ったりと、茶葉の風味を損なわず手軽に楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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セラミック製の臼を採用しており、金属臭が移らず茶葉本来の風味を損なわない。サビる心配もなく、いつでも清潔に使い続けられるのが大きな魅力だ。
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ツマミを回すだけで好みの粗さに挽き分けられる。粉末状にしてお湯や水に溶かせば、茶殻の処理に悩まされることなく、最後の一滴までお茶を堪能できる。
臼部分は簡単に分解して水洗いができる。常に衛生的な状態を保てるため、毎日のお茶作りにも安心して使用できる設計となっている。
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ハンドルを本体にフィットさせて収納できるコンパクトなデザイン。底面を広げることで安定感も向上しており、誰でも手軽に茶葉を挽くことが可能だ。
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