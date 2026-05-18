極上の寝心地を叶える新生活の必需品。高品質な【フワワ】布団セットで快適な睡眠環境を整えよう。Amazonで販売中！
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来客用にも最適で収納もスマート。機能性に優れた【フワワ】布団セットで毎日の眠りを格上げしよう。Amazonで販売中！
新生活や来客用に最適な、セミダブルサイズの布団7点セット。高反発固綿を使用した敷布団が体をしっかり支え、通気性と保温性に優れた掛布団が一年中快適な眠りをサポートする。洗濯機で洗える清潔さと、コンパクトに収納できるケース付きで、機能性と利便性を兼ね備えた寝具一式だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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特許取得のMS高反発固綿を採用した3層構造の敷布団。高密度な生地が体にフィットし、寝返りを打っても形状を保持する優れたクッション性で朝まで快適に支える。
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掛布団は通気性と保温性を両立し、季節を問わず一年中活躍する。防臭加工済みで衛生面も安心。ループが6か所あり、カバーとのズレをしっかり防止する設計だ。
掛布団やカバー類は洗濯機で丸洗いが可能。カバーは着脱が簡単なファスナー式を採用しており、忙しい毎日でも手軽に清潔な状態をキープできるのが嬉しい。
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敷布団、掛布団、枕にカバー類と収納ケースまで揃った充実の7点セット。コンパクトにまとめられるため、単身赴任や急な来客用としても非常に重宝する。
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