毎日の水分補給を劇的に変える。累計3000万本突破の【サーモス】ケータイマグが快適な日常を支えAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
お手入れの手間から解放される。魔法びんのパイオニア【サーモス】の軽量ボトルが毎日の持ち歩きに最適でAmazonで販売中！
累計販売数3,000万本を誇るロングセラーシリーズから、待望の食洗機対応モデルが登場。ステンレス製魔法びん構造による高い保温・保冷力はそのままに、新構造の飲み口を採用することで、日々のメンテナンスが格段に楽になった。軽量かつコンパクトな設計で、スポーツ飲料にも対応する万能な一本である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
全パーツが食洗機に対応しており、日々の洗浄が非常に簡単だ。飲み口も取り外せる新構造を採用しているため、隅々まで清潔に保つことができ、衛生面も安心である。
→【アイテム詳細を見る】
ステンレス製魔法びん構造により、飲み頃の温度を長時間キープする。保温・保冷の両方に対応しており、季節を問わず一年中快適に使用できるのが大きな魅力だ。
持ち運びに適した超軽量かつコンパクトな設計を実現した。バッグに入れてもかさばらず、通勤や通学、スポーツなど、あらゆるシーンで軽快に持ち歩くことができる。
→【アイテム詳細を見る】
ワンタッチでオープンできるため、飲みたい瞬間に素早く水分補給が可能だ。スポーツ飲料にも対応しており、アクティブな活動時の水分補給用としても最適である。
お手入れの手間から解放される。魔法びんのパイオニア【サーモス】の軽量ボトルが毎日の持ち歩きに最適でAmazonで販売中！
累計販売数3,000万本を誇るロングセラーシリーズから、待望の食洗機対応モデルが登場。ステンレス製魔法びん構造による高い保温・保冷力はそのままに、新構造の飲み口を採用することで、日々のメンテナンスが格段に楽になった。軽量かつコンパクトな設計で、スポーツ飲料にも対応する万能な一本である。
→【アイテム詳細を見る】
全パーツが食洗機に対応しており、日々の洗浄が非常に簡単だ。飲み口も取り外せる新構造を採用しているため、隅々まで清潔に保つことができ、衛生面も安心である。
→【アイテム詳細を見る】
ステンレス製魔法びん構造により、飲み頃の温度を長時間キープする。保温・保冷の両方に対応しており、季節を問わず一年中快適に使用できるのが大きな魅力だ。
持ち運びに適した超軽量かつコンパクトな設計を実現した。バッグに入れてもかさばらず、通勤や通学、スポーツなど、あらゆるシーンで軽快に持ち歩くことができる。
→【アイテム詳細を見る】
ワンタッチでオープンできるため、飲みたい瞬間に素早く水分補給が可能だ。スポーツ飲料にも対応しており、アクティブな活動時の水分補給用としても最適である。