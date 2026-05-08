【猫ギャグ漫画】金縛り？いいえ、それは愛猫の重みです！飼い主の一方的な愛を冷たくスルーする猫様に爆笑！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
猫の「あけび」と飼い主のかわいい女の子との攻防(？)の日々を綴った猫漫画が話題になっている、しぴーさん(@pummeluff3939)。以前のX(旧Twitter)アカウント(@pummeluff39)では、フォロワー数がなんと10万人を超えており、投稿する漫画には多くのいいねが付き、多くの人たちに人気を得ていた。現在は新アカウント(@pummeluff3939)で活動を続けており、引き続き多くのファンに支持されている。
■どんな絶望も、猫がいれば平和になる
深夜、身体が重くて目が覚めた。これが世に言う金縛りか!?そう確信した瞬間、視界に飛び込んできたのは、無防備な飼い猫のお尻だった。平和的な絶望に思わず吹き出してしまう猫漫画を手がけているのは、作者のしぴーさん。今作「猫が寝ているとき」をはじめ、多くの作品で猫の「あけびちゃん」と飼い主の女の子が繰り広げる"猫との暮らしあるある"をコミカルに描き出している。
作中の「あけびちゃん」は、しぴーさんの実家で暮らす猫がモデルだ。「人間年齢では結構なおばあちゃんで、あまり走ったり暴れたりしないので、漫画でもゆったりと動いていることが多いです」と、しぴーさんは話す。
今作は連載直後から愛猫家たちの間で「あるある！」と共感を呼んだ。しぴーさんは漫画のネタの出どころについて、「多くの猫漫画家さんがそうだと思うのですが、実際に飼い猫と触れ合ってひらめくことがほとんどです」と明かすが、単なる日常の切り抜きにとどまらないのが今作の魅力だ。猫漫画のジャンルはすでに飽和状態にあるなかで、「あるあるネタから始まって、最後はギャグ漫画らしいオチを付ける形で差別化を図るようにしています」と独自の創作戦略を語った。
さらに、しぴーさんが狙ったのは「猫×美少女」の相乗効果だ。「猫がかわいい漫画やエッセイはたくさんありますが、飼い主までもがかわいいキャラクターであれば、最強なのでは…？という安直な発想から、飼い主側もかわいらしい容姿のキャラクターとしてデザインしました。これが猫好きな一般の方々に受け入れられているかどうかは、微妙なところですが…(汗)」と、しぴーさんならではの視点による挑戦について語ってくれた。
取材協力：しぴー(@pummeluff39)
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