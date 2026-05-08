【意外な事実】ガパオライスは日本独自の呼び名？タイの国民食の魅力やレシピを解説！
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カフェのメニューやコンビニエンスストアでも見かける機会が増え、日本でも大人気のタイ料理「ガパオライス」。そのエスニックな風味に魅了されている方も多いのではないでしょうか。
でも、「そもそも『ガパオ』ってどういう意味？」「本場の味とは違うの？」など、知らないことも多いかもしれません。そこでタイの国民食とも言われるガパオライスについて、そのルーツや本場との違い、そして家庭で本格的な味を再現する調理のコツまで、詳しく解説します。
ガパオとは「ホーリーバジル」のこと！
料理名にある「ガパオ」は、タイ語でホーリーバジルというシソ科の植物（ハーブ）を指します。クセがなく爽やかな香りが特徴です。豚肉や鶏肉の生臭さを和らげたり、風味付けの目的で料理に加えられています。タイでは非常に大切にされているハーブ。
タイでの正式名称は「パット・ガパオ」
「ガパオライス」という名称は日本特有のもので、本場タイでは通じません。
タイ語では、この料理は「パット・ガパオ」と呼ばれます。タイ語で「パット」は「炒める」という意味なので、「ホーリーバジルの炒め物」を意味します。
タイでは使用する肉の種類によって呼び分けられ、「パットガパオ・ガイ」（鶏肉のホーリーバジル炒め）や「パットガパオ・ムー」（豚肉のホーリーバジル炒め）などと注文するのが一般的です。
複雑な味わいが魅力
ガパオライスの味を決める大きな要素は、バジル、ナンプラー、唐辛子です。口に入れるとまず、ガパオ（バジル）の爽やかな香りが鼻を抜けます。次に、ナンプラーの旨味とオイスターソースのコクが舌に広がり、唐辛子の辛さがアクセントを加えます。日本ではさらに目玉焼きをのせることも多いですね。
■「パットガパオ」のルーツと日本の「ガパオライス」との違い
第二次世界大戦中に生まれた「パットガパオ」
「パットガパオ」の起源は、第二次世界大戦中のタイに遡ります。当時の大統領が推進したタイ文化振興政策の一環として普及したと言われています。中華料理の炒め物をヒントに考案され、瞬く間に国民的な料理として定着しました。
当初は肉とガパオ、ニンニクというシンプルな組み合わせでしたが、現在では玉ねぎ、ピーマンなど様々な野菜が加えられることもあります。これは、原価を抑えつつボリューム感を出す工夫でもあったようですが、結果的に栄養バランスも良くなり、親しみやすい料理になったと言えるでしょう。
本場と日本の違い
本場タイのパットガパオと、日本のガパオライスにはいくつかの違いがあります。
■自宅で本格的な味を再現するコツ
調理のポイントを押さえれば、ご家庭でも本格的な味が再現できますよ。
■調理は「強火で一気に」が鉄則
本格的なガパオライスを作るコツは、強火で一気に炒めることです。
１．中華鍋やフライパンをしっかり熱し、油を入れたら、まずニンニクと唐辛子を炒めて香りを出します。
２．次にひき肉を入れ、パラパラになるまでしっかりと炒めます。ここで手を抜くと、べちゃっとした仕上がりになるので注意しましょう。
３．野菜を加えたら、調味料を回し入れて手早く炒め合わせます。
４．バジルは最後に加えて、さっと炒める程度に留めます。火を通しすぎると香りが飛んでしまうためです。
目玉焼きは、多めの油で白身はカリッと、黄身は半熟に仕上げるのが理想的です。
■味付けの秘訣「ナンプラー」
ナンプラーは魚の旨味が凝縮された独特の香りが特徴で、ガパオライスの味の決め手です。
もしナンプラーがない場合や、独特の香りが苦手な場合は、他の調味料で代用できます。薄口醤油とレモン汁（薄口醤油大さじ1に対し、レモン汁大さじ1/2程度）を合わせることで、ナンプラーに近い風味が出せます。また、牡蠣の旨味が凝縮されたオイスターソースを使ってもおいしく作ることができます。
■代用でお手軽に作れる！家庭で作れるガパオライスのレシピ2選
バジルやナンプラーがなくても、身近な材料や和風のアレンジで手軽においしいガパオライス風が作れます。
青じその和風ガパオ
【材料・2人分】
豚ひき肉…250g、卵…2個、赤パプリカ、黄パプリカ…各1/4個、しいたけ…1枚、にんにくのみじん切り…小さじ1、青じそ…8枚、温かいご飯…400g
〈合わせ調味料〉
しょうゆ、みりん…各大さじ2、酒…大さじ1、塩、こしょう…少々
サラダ油
【作り方】
1.パプリカは1cm四方に切る。しいたけは軸を除き、1cm四方に切る。
2.フライパンに油大さじ1を弱めの中火で熱し、卵を1個ずつ割り入れ、揚げ焼きにして取り出す。
3.フライパンをさっと洗い、油小さじ1、にんにくを入れて弱火で熱する。香りが立ったら、ひき肉を入れて炒め、肉の色が変わったら、しいたけ、パプリカを加えて炒め合わせる。全体に油がまわったら、合わせ調味料を加えて炒め、しそ4枚をちぎり入れる。
4.器にご飯を盛り、３をのせる。残りのしそ、目玉焼きをのせる。
（1人分831kcal、塩分3.2g 調理／ぐっち夫婦 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 ぐっち夫婦 先生
青じそガパオライス
お米料理研究家のしらいのりこさんのレシピです。バジルの代わりに青じそを使い、豚ひき肉で仕上げる和風テイストのガパオライスです。
【材料・2人分】
豚ひき肉…250g、卵…2個、ピーマン…2個、玉ねぎ…1/4個、青じそ…8枚、にんにく…1片、赤とうがらし…1本、温かいご飯…茶碗2杯分
〈合わせ調味料〉
しょうゆ…大さじ1と1/3、酒…大さじ1、砂糖、オイスターソース…各小さじ2
サラダ油
【作り方】
1.ピーマン、玉ねぎはそれぞれ1cm四方に切る。青じそは横1cm幅に切る。にんにくはみじん切りにする。赤とうがらしは小口切りにする。
2.フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、豚ひき肉をほぐしながら炒める。肉の色が変わったらにんにく、赤とうがらし、ピーマン、玉ねぎを加えて約2分炒める。合わせ調味料を加え、炒めて全体になじませ、しそを加え、ひと混ぜする。器に温かいご飯を等分に盛り、等分にのせる。
3.フライパンをさっと洗い、サラダ油大さじ1を中火で熱し、卵を割り入れる。白身がかたまったら、２にのせる。
（1人分748kcal、塩分2.7g 調理／しらいのりこ 栄養計算／スタジオ食）
▶教えてくれた人 しらいのりこ先生
新潟県出身、お米料理研究家。夫と共に「ごはん同盟」として お米料理、ごはんに合うおかず、おつまみなどのレシピ開発などを行う。近著「 ポリ袋でレンチンおかず 電子レンジでこんなにおいしい！」（主婦の友社） など
タイ生まれのソウルフード「ガパオライス」。本格的な調味料が手に入りにくくても、身近な材料で代用して楽しむことができ、ナンプラーが苦手な方や、アレルギーがある方でも楽しめます。ご家庭でもエスニックな香りに包まれた美味しい一皿が楽しめますよ。ぜひ、今日の献立に取り入れてみてください。
文＝レタスクラブ 監修＝齋藤久美子（栄養士）