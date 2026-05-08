子供の体調不良で早退を申し出た母親が上司から叱責!?と思いきや、まさかの展開に「びっくりするほどホワイト」の声【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
子どもが発熱！保育園に迎えに行かなければいけない母親は、上司に早退したい旨を伝えると…？伊東(@ito_44_3)さんの描く「子どもの体調管理も仕事のうち」は、クリーンを超えたホワイトっぷりで大きな反響を呼んでいる。
■「体調管理も仕事のうち」なら手当をつけるべき
本作「子どもの体調管理も仕事のうち」は、一見厳しい言葉の裏にある“ホワイトすぎる発想”が話題を呼んだ作品である。作者の伊東さんはこの設定について、「こんなホワイト企業は現実にはなかなかないと思うが、その分ブラック企業への風刺にもなっている」と語ってくれた。
作中では、子供の体調管理も業務として扱われ、その分の手当が給与に含まれているというユニークな仕組みが描かれる。体調を崩して早退した場合は手当から差し引かれるが、逆にいえば日頃のケアが評価されるという考え方である。この発想について伊東さんは、「育児は金銭など分かりやすい報酬が発生しない労働なので、大変そうだなぁと感じたことがきっかけです」と明かしてくれた。
読者からは「こんな上司と会社だったらいいのに」「びっくりするほどホワイト」といった声が多く寄せられ、作品の世界観に共感が広がった。育児と仕事の関係をユーモアを交えて描いた本作は、現実の働き方について考えるきっかけを与える作品である。育児と仕事の両立に悩んでいる人はぜひ本作「子どもの体調管理も仕事のうち」を読んでみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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