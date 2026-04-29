【実話】産後5カ月で最愛の夫が突然逮捕される!?「寂しさや不安でいっぱいでした」と当時の心境を赤裸々に語る【作者インタビュー】
【漫画を読む】夫の逮捕を聞いて困惑して泣き出す妻だが…!?
Reina(@Reina770)さんはSNSやブログを中心にエッセイ漫画を公開している。2026年4月現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫がある容疑で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。産後クライシスの最中に夫が逮捕されたときの心境や産後の夫婦関係などについて、Reina(@Reina770)さんに話を聞いた。
現在も仕事や子育てなどで忙しいReinaさん。本作が誕生した経緯について尋ねると、「この作品を描くかどうか悩みましたが、当時は“産後クライシス”という言葉すら知らず、心も体も変わっていく中で、夫婦の関係にも戸惑いを感じていました」と当時の状況を振り返りながら話してくれた。そして「同じように悩んでいる方に少しでも共感や安心を届けられたらと思い、作品にしました」と語る。
Reinaさんも産後クライシスでは、夫婦関係にも影響が出ていたという。産後に夫が逮捕されたときの心境について聞くと、「突然夫がいなくなってしまい、寂しさや不安でいっぱいでした。『自分の言葉や態度が原因だったのかもしれない』と思い詰めてしまい、しばらくは自分を責める日々が続いていました」と話してくれた。産後で精神的にも大変なときに、夫の突然の逮捕は相当ショックだったようだ。
夫から「このままだと僕浮気するかもよ？」と言われたReinaさん。浮気されてもしょうがないと思っていたようですが、当時の心境としてはこれは本心だという。「夫を大切に思う気持ちは変わらなかったけど、女性として応えられない自分が苦しくて、申し訳なさでいっぱいだったので『もしそれで気が晴れるなら好きにしてほしい』と思っていました」と正直な気持ちを語ってくれた。
産後の夫婦関係を維持するために、Reinaさんは『自分の気持ちはなるべく正直に伝えようと意識していました』と話す。そして『でも、お互いに心にも時間にも余裕がなく、話し合いが喧嘩になってしまうことも多かったです。今振り返ると、「伝えること」よりもまず「お互いに余裕を持つこと」が大切だったのかなと思います』と当時のことを振り返りながら話してくれた。
現在産後クライシスなど産後の変化で悩んでいる女性の方に一言メッセージを伺うと、『産後は想像以上に心も体も変化します。夫婦関係のすれ違いや孤独を感じることもありますが、それは決して特別なことではありません』と語る。そして最後に『「うまくできない」と思う時こそ自分を責めずにひと呼吸おいてほしいです。頑張っている自分を一番大切にして下さい』とエールを送ってくれた。
Reinaさんは本作以外にも、『0日婚』『出産レポ』などのエッセイ漫画も描いている。興味がある人はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：Reina(@Reina770)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。