見ているだけで心がほっとする♪スヌーピーとコラボした癒やしのインテリア。【茶谷産業】ガラスフロート温度計がAmazonから販売中、やさしく揺れる彩りでお部屋を彩る！
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おしゃれと癒やしを同時に楽しめる！スヌーピーデザインが可愛いガラスフロート温度計。【茶谷産業】のインテリアアイテムがAmazonから登場！
しずく型のガラスの中に浮いている可愛いカラフルなフロート達が温度を教えてくれるガリレオ温度計。ゆらゆらと浮かぶフロートは見ているだけで癒やされる。ギフトにも喜ばれるアイテム♪
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ガラス球体の中の色とりどりの液体が目に鮮やかでお部屋がパッと華やかになるインテリア温度計。ちなみに、「ガリレオ温度計」は液体の比重が気温によって変化することを発見したガリレオ・ガリレイにちなんで名付けられた。
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各ガラス球体には18度〜26度の2度刻みで温度が刻印されており、浮いているガラス球体の一番数値の低いプレートが温度を示す仕組みだ。まるでスヌーピーがフロートで遊んでいるみたい！
おしゃれと癒やしを同時に楽しめる！スヌーピーデザインが可愛いガラスフロート温度計。【茶谷産業】のインテリアアイテムがAmazonから登場！
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各ガラス球体には18度〜26度の2度刻みで温度が刻印されており、浮いているガラス球体の一番数値の低いプレートが温度を示す仕組みだ。まるでスヌーピーがフロートで遊んでいるみたい！