突然の雨も暑さもこれ一本！【ダブリュピーシー】の高性能折りたたみ傘がAmazonで販売中！
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軽くてスリム、男のエチケットを叶える！【ダブリュピーシー】の晴雨兼用傘がAmazonで販売中！
この折りたたみ傘は、重さ約190グラム、収納時横幅約5センチメートルとIZA史上最も軽量でスリムな設計だ。遮光率・UVカット率100％、UPF50＋、遮熱性も備え、日差しから肌を守り涼しく過ごせる。最高等級の撥水力で雨の日も快適に使える晴雨兼用モデルだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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カラビナ付きでバッグへの取り付けも容易。男性でもしっかりカバーする直径約90cmを実現し、持ち運びやすさと実用性を両立している。
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全カラーで遮光率・UVカット率ともに100％、UPF50＋を達成。日差しから肌を徹底的に守り、暑い夏の熱中症対策にも貢献する。優れた遮熱性により、炎天下でも涼しく快適に過ごせるだろう。
最高等級の撥水力で、雨粒が玉のように転がり、雨の日のストレスを軽減する。裏面の多層ポリウレタンコーティングにより、10,000ミリメートルを超える耐水圧を記録。突然の豪雨にも対応できる頼れる一本だ。
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無地でシンプルかつスタイリッシュなデザインは、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンにマッチする。ワンアクションでスムーズに開閉できるイージーオープン仕様で、使い勝手も抜群。男女問わず使えるユニセックスモデルだ。
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