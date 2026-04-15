見た目もスマートにきめて、アクティブな毎日を【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場中‼
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ジムでも街でも活躍！シンプルで頼れるフルジップ！【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場!
ニューバランスのジャケットは、トレーニングから移動まで幅広く対応するヤングアスリート向けコレクションのフルジップジャケットだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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環境に配慮したサスティナブルなテックフリース素材を使用し、軽さと快適さを両立した着心地に仕上がっている。シンプルで洗練されたデザインはスポーツシーンだけでなく、日常のスタイルにも自然に馴染む。
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ジムでのワークアウトはもちろん、学校や街中での移動、リラックスしたオフタイムまでマルチに活躍する万能アイテムだ。
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動きやすさとスマートな見た目を兼ね備え、アクティブな毎日を軽やかにサポートしてくれる。
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