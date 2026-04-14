2000年代の軽快さを今のあなたの足下に。白×アクセントカラー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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スポーティとレトロを両立。足元を爽やかに彩る【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスの2000年代らしい流麗なランニングスタイルをベースにした「ML408」を、白を基調としたスポーティールックに、レトロファッションを思わせるアクセントカラーで仕上げたモデルが登場した。軽快なシルエットに懐かしさと新しさが同居し、足元に自然と存在感を添えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アッパーには人工皮革と合成繊維を組み合わせ、軽さと耐久性を両立。足に心地よくフィットするPL-1ラストを採用し、長時間の着用でもストレスを感じにくい。
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クッション性とグリップ性に優れたソールユニットが、歩行時の安定感と快適さをしっかり支えてくれる。
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スポーティにもカジュアルにも合わせやすく、日常のスタイルに取り入れやすい万能な一足だ。
スポーティとレトロを両立。足元を爽やかに彩る【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスの2000年代らしい流麗なランニングスタイルをベースにした「ML408」を、白を基調としたスポーティールックに、レトロファッションを思わせるアクセントカラーで仕上げたモデルが登場した。軽快なシルエットに懐かしさと新しさが同居し、足元に自然と存在感を添えてくれる。
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アッパーには人工皮革と合成繊維を組み合わせ、軽さと耐久性を両立。足に心地よくフィットするPL-1ラストを採用し、長時間の着用でもストレスを感じにくい。
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