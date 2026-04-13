【ホラー】警備中に「ドンッ」！音のインパクトが怖い…自分にしか見えない落ちてくる“モノ”の正体が怖すぎる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語ってくれる客を待つ、スナック店主兼シナリオライターのエミ。霊感ゼロながらも、なぜか彼女の元には続々とコワイ話が集まってくる…。そんな珠玉の“コワイ話”を1話完結で展開していく漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」。そこにつづられているストーリーは、実際に起きた体験エピソードがもとになっているというから驚きだ。ファンダムプラスでは、そんな「丑三つ時、コワい話はこのBarで」を好評連載中！今回は、第2話「何度も何度も、落ちて来る」の前編を紹介するとともに、原作者の穂科エミ(@hbdg1999)さん、漫画を担当している近原さんのお2人に話を伺った。
本作「丑三つ時、コワい話はこのBarで」では、実際に起きた体験エピソードをもとに、コワイ話が1話完結で展開していく。原作者である穂科エミさんに、本作が漫画化されたときの感想を聞くと「正直驚きました。漫画になるという想像がつかなかったのですが、自分が見て聞いて書いてきたお話がそのまま可視化されていることにとても喜びを感じましたし、書きながら頭の中で浮かんでいた画がそのまま描かれていて驚きました」と返事が返ってきた。
漫画化を担当した近原さんは「他者から聞く、日常にふと現れる非日常の話ほどおもしろいものはないなと普段から思っているので、完結型で少し不可解さが残るお話、読みやすくてとても好きです」と本作について語る。
今回紹介する第2話「何度も何度も、落ちて来る」は、穂科さんの経験をもとにしたエピソードだという。穂科さんは、このエピソードについて「小さな小屋のひしゃげたトタン屋根を今も強烈に覚えています。これ以上の発言は控えます(笑)」と意味ありげに語った。近原さんは「落ちてくる残像よりも衝撃音の『音』のインパクトが強く感じたので、擬音の表現のバリエーションを考えつつ描きました。また、エイリアンやゾンビ等の異形な造形が好きなので、2話の落ちてくる…あのアップのシーンは楽しく描かせてもらいました」と書く際にこだわったポイントを教えてくれた。
実体験を描いている本作。本当にこんなことが!?と考えながら読むと、より一層惹き込まれること間違いなし！ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：穂科エミ(@hbdg1999)、近原
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