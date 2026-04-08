コスパ抜群で毎日続けやすい！90日分の鉄とビタミンを1袋でまとめて摂れる【アサヒ】ディアナチュラ サプリがAmazonで購入できる！今すぐゲットだ！
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毎日の栄養習慣にぴったり！鉄＋ビタミン配合で続けやすい【アサヒ】ディアナチュラ サプリがAmazonで販売中！
ディアナチュラスタイル 鉄×マルチビタミン 90粒(90日分)は、ネット販売専用の商品。「食事のバランスが気になる方」「野菜・果物不足が気になる方」「毎日を元気に過ごしたい方」「鉄不足が気になる方」におすすめ。
→【アイテム詳細を見る】
1日に必要な2.6倍量※1の鉄とビタミン様物質を含む14種類のビタミン※2※3（V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.C、V.D、V.E、ビオチン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビタミンP、イノシトール）を1粒で補給できる。
※1 栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)より算出。
※2 2種のビタミン様物質を含む。
※3 ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、 ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、 ビオチン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビタミンP、イノシトール。
1日1粒を目安に飲むだけだから、毎日続けやすい。
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鉄とビタミン様物質2種を含む14種のビタミンを摂取できる。
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