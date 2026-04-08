季節の変わり目におすすめ！手軽に続けられる【キリン】イミューズ500ml24本セットがAmazonで販売中！今すぐゲットしよう♪
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春にもぴったりの爽やかさ♪毎日の健康習慣に取り入れたい【キリン】イミューズ500ml24本セットがAmazonで販売中！
「キリン イミューズ グリーン」は毎日の水分補給と一緒に、免疫ケアと1日分ビタミン(B1,B6,C)を手軽に補える、カラダを元気にする栄養補給飲料。グレープフルーツのすっきりとした甘さでこれから来る夏の体調管理・日常の水分補給やリフレッシュにも(果汁10%未満)。プラズマ乳酸菌1000億個配合の機能性表示食品。
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キリンの免疫ケアシリーズは、やさしい甘さのヨーグルトテイストや無糖の水や緑茶タイプ・スポーツドリンクタイプ等幅広いラインアップを取り揃えている。夏の体調管理に・毎日の健康習慣に、ぜひお試しを。
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「キリン イミューズ(iMUSE) ヨーグルトテイスト」はプラズマ乳酸菌の働きで、健康な人の免疫機能の維持をサポート。プラズマ乳酸菌1,000億個配合。甘さ控えめで続けやすい免疫ケアのヨーグルトテイスト飲料。プラズマ乳酸菌シリーズのイミューズ(iMUSE)で免疫ケアを始めよう。
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