4月29日に全館営業開始！星野リゾート初の山ホテル「LUCY尾瀬鳩待」に、山時間を愉しむ3つの新コンテンツが登場
2025年9月1日に開業した、星野リゾート初の山ホテルブランド「LUCY」の第1号施設「LUCY尾瀬鳩待」は、2026年度の全館営業を4月29日(祝)より開始する。開業初年度は宿泊予約がわずか2週間で完売するなど高い反響を得ており、2026年はコンセプトである「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」を体感できるよう、さらなる進化を遂げる。山時間を愉しむ3つの新コンテンツが加わり、ハイク後の滞在をより快適にする宿泊者限定サービスも強化される。
【画像】星野リゾート・LUCYの“山時間を愉しむ”新体験コンテンツ
■2026年の営業スケジュール
4月18日(土)：はとまちベース Cafe & Shop オープン
4月22日(水)〜28日(火)：「LUCY尾瀬鳩待」テストオープン期間
4月29日(水)〜：全館営業開始
※4月22日(水)〜28日(火)はテストオープン期間として運営。残雪や設備準備の状況により、一部サービスやコンテンツが制限される場合があるが、状況に応じて順次提供される。
■尾瀬の自然に浸る、山時間を愉しむ3つの新体験コンテンツ
宿泊者は、ハイキングだけでなく、到着後のリラックスタイムや夜の静寂な時間まで、尾瀬の自然と調和した特別な体験が可能だ。
■テラスで味わう「はとまち珈琲時間」
[/SHEAD]宿泊者専用テラスで、景色を眺めながらコーヒーを楽しめる体験を提供。必要な道具はすべて貸し出されるため手ぶらで利用できる。午後の柔らかな陽射しの中で豆を挽き、コーヒーを淹れることで、香りと味わいをゆっくり堪能できる。尾瀬の景色をイメージしたオリジナルブレンドと、焼き菓子を楽しみながら旅を振り返るひとときを過ごせる。
時間：14時〜17時
料金：2500円(1セット2人4杯分)
※数量限定のため、なくなり次第終了
[SHEAD]星空を持ち帰る「夜のはとまち星めぐり」
標高1591メートルに位置する同施設は、街の明かりが届かず、澄んだ空気の中で星空を観察できる環境にある。天の川や流れ星を探したり、望遠鏡で月を観察したりと、自然の静けさを感じながら過ごせる。望遠鏡にスマートフォンを設置して撮影した写真や動画は、夜限定特設プリンターで印刷し、旅の記念として持ち帰ることが可能だ。
時間：18時〜21時
料金：無料(雨天中止)
■朝イチ尾瀬を楽しむ「LUCYハイクセット」
初心者でも安心してハイキングを楽しめるよう、必要なアイテムをそろえた「LUCYハイクセット」を提供する。22リットルの登山用リュックに、ドリンク入り水筒や行動食、携帯用クッションなどを用意。事前準備のチェックリストも付属しており、前日に部屋で準備が整えられる。人の少ない朝のルートでゆったりとした時間を過ごせる。
内容：レンタルリュック、ドリンク入り水筒、行動食、尾瀬ハイクのしおり、携帯用クッションなど
料金：3800円
予約：公式サイトより(1日先着10人)
■チェックアウト後も14時まで利用可能な3つの快適サービス
ハイキング後のリフレッシュニーズに応え、チェックアウト後も14時まで利用できるサービスを提供する。
■シャワー＆パウダールームで汗を流して着替え
チェックアウト日の14時までシャワー＆パウダールームが無料で利用可能。ハイク後に汗を流して、身支度を整えてから帰宅できる。
※バスタオルは1枚500円で貸し出し
■Food & Drink Station
ハイク前はラストコンビニとして食料や小物調達で活用できる「Food & Drink Station (FDS)」も、チェックアウト後14時まで利用可能。雨風を気にせず、落ち着いて荷物の整理や食事ができる。
■ハイクに不要なものはロッカー保管で快適
不要なものは館内のロッカーに預けて出発することができて、身軽にハイキングが可能。14時までにピックアップして帰宅できる。チェックイン当日の早朝から利用可能。
■星野リゾート初の山ホテル「LUCY」が掲げる6つのブランドプロミス
「LUCY」は、準備や設備の不安といった山岳観光のハードルを解消し、快適な滞在を実現するための6つの指針を掲げている。
■プライベートな寝室
ひとり旅からグループ旅まで、ニーズに合わせた3タイプの客室(ドミトリー、ツインルーム、フォースルーム)を用意。プライバシーを確保した快適な睡眠空間を提供する。
■温水洗浄トイレ完備
山の滞在を心地よく過ごせるよう、施設内には温水洗浄トイレを完備。
■シャワー＆パウダールーム
脱衣スペースを含め充分な広さを確保したシャワールームと、大きな鏡とドライヤーを備えたパウダールームを提供。ハイクの準備も万全にできる。
■肉・魚・卵の贅沢ごはん
ホテルならではの衛生管理のもと、「LUCY豚汁ご膳」を中心に栄養バランスの取れた食事を提供。豚汁を中心に、サバや半熟卵の揚げ出しなどを添え、ハイキングに向けた十分なタンパク質と栄養補給を叶える。
■ホテル内にラストコンビニ機能
24時間いつでもセルフレジで購入が可能な“ラストコンビニ”「Food & Drink Station」を併設。朝食に最適な「5種のいなり寿司セット」や行動食、夜の滞在を楽しむ商品まで豊富なラインナップを取りそろえている。
■充電・Wi-Fi無制限
ラウンジから客室のベッドサイドまで、館内のいたるところに電源やUSBポート、Wi-Fiを完備。通信環境や充電の心配なく過ごせる。
■施設概要
施設名：LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート
所在地：群馬県利根郡片品村大字戸倉中原山898番14
客室数：25室
客室内訳：ドミトリー(1名定員)12室 、ツインルーム(2名定員)10室、フォースルーム(4名定員)3室
電話：050-3134-8099 (LUCY予約センター)
料金：1泊1万4050円〜(2人1室ツインルーム利用時1人あたり、サービス料込、夕食付)
付帯施設：パブリックスペース、シャワールーム、ロッカースペース、Food & Drink Station、「はとまちベース Cafe & Shop by 星野リゾート」※日帰り利用可能
アクセス：関越交通 乗合バス「鳩待峠」駅下車 徒歩3分
営業期間：2026年4月22日(水)〜10月24日(土)
※4月22日(水)〜4月28日(火)は「LUCY尾瀬鳩待」テストオープン期間
※「はとまちベース Cafe & Shop」は2026年4月18日(土)〜オープン
■LUCYとは
「LUCY」は星野リゾートが展開する山ホテルブランド。「心揺さぶる山ホテル」をコンセプトに、大自然に魅せられる時間を楽しむ、新しい旅の形を提案する。
ハイキングの前後まで満たす滞在体験が、尾瀬の旅の印象を大きく変える。自然をより深く味わう新たな選択肢として注目したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■2026年の営業スケジュール
4月18日(土)：はとまちベース Cafe & Shop オープン
4月22日(水)〜28日(火)：「LUCY尾瀬鳩待」テストオープン期間
4月29日(水)〜：全館営業開始
※4月22日(水)〜28日(火)はテストオープン期間として運営。残雪や設備準備の状況により、一部サービスやコンテンツが制限される場合があるが、状況に応じて順次提供される。
■尾瀬の自然に浸る、山時間を愉しむ3つの新体験コンテンツ
宿泊者は、ハイキングだけでなく、到着後のリラックスタイムや夜の静寂な時間まで、尾瀬の自然と調和した特別な体験が可能だ。
■テラスで味わう「はとまち珈琲時間」
[/SHEAD]宿泊者専用テラスで、景色を眺めながらコーヒーを楽しめる体験を提供。必要な道具はすべて貸し出されるため手ぶらで利用できる。午後の柔らかな陽射しの中で豆を挽き、コーヒーを淹れることで、香りと味わいをゆっくり堪能できる。尾瀬の景色をイメージしたオリジナルブレンドと、焼き菓子を楽しみながら旅を振り返るひとときを過ごせる。
時間：14時〜17時
料金：2500円(1セット2人4杯分)
※数量限定のため、なくなり次第終了
[SHEAD]星空を持ち帰る「夜のはとまち星めぐり」
標高1591メートルに位置する同施設は、街の明かりが届かず、澄んだ空気の中で星空を観察できる環境にある。天の川や流れ星を探したり、望遠鏡で月を観察したりと、自然の静けさを感じながら過ごせる。望遠鏡にスマートフォンを設置して撮影した写真や動画は、夜限定特設プリンターで印刷し、旅の記念として持ち帰ることが可能だ。
時間：18時〜21時
料金：無料(雨天中止)
■朝イチ尾瀬を楽しむ「LUCYハイクセット」
初心者でも安心してハイキングを楽しめるよう、必要なアイテムをそろえた「LUCYハイクセット」を提供する。22リットルの登山用リュックに、ドリンク入り水筒や行動食、携帯用クッションなどを用意。事前準備のチェックリストも付属しており、前日に部屋で準備が整えられる。人の少ない朝のルートでゆったりとした時間を過ごせる。
内容：レンタルリュック、ドリンク入り水筒、行動食、尾瀬ハイクのしおり、携帯用クッションなど
料金：3800円
予約：公式サイトより(1日先着10人)
■チェックアウト後も14時まで利用可能な3つの快適サービス
ハイキング後のリフレッシュニーズに応え、チェックアウト後も14時まで利用できるサービスを提供する。
■シャワー＆パウダールームで汗を流して着替え
チェックアウト日の14時までシャワー＆パウダールームが無料で利用可能。ハイク後に汗を流して、身支度を整えてから帰宅できる。
※バスタオルは1枚500円で貸し出し
■Food & Drink Station
ハイク前はラストコンビニとして食料や小物調達で活用できる「Food & Drink Station (FDS)」も、チェックアウト後14時まで利用可能。雨風を気にせず、落ち着いて荷物の整理や食事ができる。
■ハイクに不要なものはロッカー保管で快適
不要なものは館内のロッカーに預けて出発することができて、身軽にハイキングが可能。14時までにピックアップして帰宅できる。チェックイン当日の早朝から利用可能。
■星野リゾート初の山ホテル「LUCY」が掲げる6つのブランドプロミス
「LUCY」は、準備や設備の不安といった山岳観光のハードルを解消し、快適な滞在を実現するための6つの指針を掲げている。
■プライベートな寝室
ひとり旅からグループ旅まで、ニーズに合わせた3タイプの客室(ドミトリー、ツインルーム、フォースルーム)を用意。プライバシーを確保した快適な睡眠空間を提供する。
■温水洗浄トイレ完備
山の滞在を心地よく過ごせるよう、施設内には温水洗浄トイレを完備。
■シャワー＆パウダールーム
脱衣スペースを含め充分な広さを確保したシャワールームと、大きな鏡とドライヤーを備えたパウダールームを提供。ハイクの準備も万全にできる。
■肉・魚・卵の贅沢ごはん
ホテルならではの衛生管理のもと、「LUCY豚汁ご膳」を中心に栄養バランスの取れた食事を提供。豚汁を中心に、サバや半熟卵の揚げ出しなどを添え、ハイキングに向けた十分なタンパク質と栄養補給を叶える。
■ホテル内にラストコンビニ機能
24時間いつでもセルフレジで購入が可能な“ラストコンビニ”「Food & Drink Station」を併設。朝食に最適な「5種のいなり寿司セット」や行動食、夜の滞在を楽しむ商品まで豊富なラインナップを取りそろえている。
■充電・Wi-Fi無制限
ラウンジから客室のベッドサイドまで、館内のいたるところに電源やUSBポート、Wi-Fiを完備。通信環境や充電の心配なく過ごせる。
■施設概要
施設名：LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート
所在地：群馬県利根郡片品村大字戸倉中原山898番14
客室数：25室
客室内訳：ドミトリー(1名定員)12室 、ツインルーム(2名定員)10室、フォースルーム(4名定員)3室
電話：050-3134-8099 (LUCY予約センター)
料金：1泊1万4050円〜(2人1室ツインルーム利用時1人あたり、サービス料込、夕食付)
付帯施設：パブリックスペース、シャワールーム、ロッカースペース、Food & Drink Station、「はとまちベース Cafe & Shop by 星野リゾート」※日帰り利用可能
アクセス：関越交通 乗合バス「鳩待峠」駅下車 徒歩3分
営業期間：2026年4月22日(水)〜10月24日(土)
※4月22日(水)〜4月28日(火)は「LUCY尾瀬鳩待」テストオープン期間
※「はとまちベース Cafe & Shop」は2026年4月18日(土)〜オープン
■LUCYとは
「LUCY」は星野リゾートが展開する山ホテルブランド。「心揺さぶる山ホテル」をコンセプトに、大自然に魅せられる時間を楽しむ、新しい旅の形を提案する。
ハイキングの前後まで満たす滞在体験が、尾瀬の旅の印象を大きく変える。自然をより深く味わう新たな選択肢として注目したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。