機能もデザインも妥協したくない一着！【ザノースフェイス】のアウターがAmazonで販売中！
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天候に左右されない圧倒的な信頼感！【ザノースフェイス】の防水ジャケットがAmazonで販売中！
パックに常備できる防水シェルとして設計された、軽量で汎用性の高いアイテム。肌触りがよく、汗をかいてもべたつきにくい加工が施されており、快適な着心地が持続する。止水ファスナーを採用するなど細部まで防水性にこだわり、日常から登山まで幅広く対応する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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優れた防水透湿性を備えた素材を採用しており、雨の浸入を防ぎながら衣服内の蒸れを外に逃がしてくれる。天候が不安定な日の外出や、本格的なアウトドアシーンでも心強い。
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非常に軽量でコンパクトに収納できるため、バッグの中に入れて手軽に持ち運べる。急な天候の変化に備えたレインウェアとして、通勤や通学、旅行の際にも重宝する。
フロントファスナーには止水ジップを採用し、隙間からの水の浸入を最小限に抑えている。細部のディテールにまで防水機能を追求しており、激しい雨の中でも高い防護性を発揮する。
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裏面には肌離れの良い特殊な加工が施されており、半袖の上から羽織ってもさらりとした質感を保てる。蒸し暑い時期のレインコート代わりとしても、ストレスなく着用可能だ。
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