極上の走行性能と収納力が移動を劇的に変える！【サムソナイト】のこだわりが詰まったスーツケースがAmazonで販売中！
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荷物が増えても安心の拡張機能が旅を救う！【サムソナイト】が贈る最高峰のスーツケースがAmazonで販売中！
独自の拡張機能を備え、旅先での荷物の増加にも柔軟に対応できるのが最大の特徴だ。衝撃を吸収するサスペンションホイールにより、凹凸のある路面でも驚くほど静かで滑らかな走行を実現した。洗練されたデザインに実用的な内装を凝縮し、旅の質を一段引き上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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特殊なサスペンションを内蔵したダブルホイールが、走行時の振動や騒音を大幅にカットする。石畳や段差でも安定した移動を可能にし、手首への負担も軽減される設計だ。→【アイテム詳細を見る】
ジッパーひとつでメイン収納部の容量を増やせるため、帰りのお土産も余裕を持って収納できる。荷物の量に合わせてサイズを調整できる柔軟さが、旅の不安を解消してくれる。
内装には取り外し可能な仕切り板やメッシュポケットを備え、荷崩れを防ぎながら効率的に整理できる。清潔感を保てる抗菌加工の裏地を採用しており、衛生面への配慮も万全だ。
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軽量で耐衝撃性に優れたポリカーボネート素材を使用し、過酷な移動から中身をしっかり守り抜く。セキュリティ性の高い二重構造のジッパーが、旅の安全を強力にサポートする。
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