驚くほどタフでコンパクトな相棒！【ザノースフェイス】が贈る機能的な財布がAmazonで販売中！
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アクティブな毎日を支える究極のミニマル設計！【ザノースフェイス】のこだわりが詰まった財布がAmazonで販売中！
高強度のリサイクル素材を採用し、アウトドアでも日常でも気兼ねなく使える優れた耐久性を実現した。手のひらサイズのコンパクトな形状ながら、紙幣や硬貨、カードを効率よく収納できる。紛失防止に役立つカラビナループを備え、実用性を追求している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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摩擦や引き裂きに強い特殊な素材を使用しており、過酷な環境下でも壊れにくい。汚れもサッと拭き取れるため、キャンプや登山などのアクティブなシーンに最適だ。→【アイテム詳細を見る】
必要なものを最小限に持ち運べるスリムな設計で、ズボンのポケットや小さなバッグに入れても邪魔にならない。無駄を省いたフォルムが、スマートな身のこなしを叶える。
操作性の良い開閉パーツを採用しており、中身の出し入れが非常にスムーズだ。カードポケットやコインスペースの配置が工夫されており、会計時の動作もスマートに行える。
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外側にはカラビナを取り付けられるループが装備されている。バッグやベルトループに固定できるため、紛失や落下の心配を減らしながら自分好みにカスタマイズできる。
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