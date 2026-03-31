大容量と使い勝手の良さを両立した頼れる相棒！【フィラ】のこだわりが詰まったバックパックがAmazonで販売中！
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洗練されたロゴ刺繍が日常のスタイルに華を添える！【フィラ】が贈る多機能なリュックがAmazonで販売中！
筆記体のロゴ刺繍がアクセントになった、スタイリッシュなデザインが特徴だ。メインルームは広々としており、ノートパソコンや着替えなども余裕を持って収納できる。多数のポケットが配置されているため、小物の整理も容易で、通勤や通学に最適な設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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前面に施された筆記体の刺繍が、スポーティーな中に上品な印象を与えている。ユニセックスで使えるシンプルな外観は、幅広いファッションやシーンに自然と馴染む。→【アイテム詳細を見る】
サイドのオープンポケットやフロントのファスナーポケットなど、収納機能が充実している。すぐに取り出したいスマートフォンやペットボトルを整理して持ち歩くのに非常に便利だ。
メインの収納部はB4サイズまで対応しており、教科書や書類を折り曲げずに持ち運べる。開口部が大きく開くため、大きな荷物の出し入れもスムーズに行えるのが魅力だ。
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クッション入りのショルダーベルトを採用し、重い荷物を背負った際も肩への負担を軽減する。背面のメッシュ素材が通気性を確保し、長時間の移動でも快適な使用感を保つ。
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