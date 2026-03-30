タフな作りと洗練されたシルエットが魅力！【ユナイテッドアスレ】のこだわりが詰まったアウターがAmazonで販売中！
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驚きの着回し力で毎日を快適にする一着！【ユナイテッドアスレ】が手掛ける高機能なアウターがAmazonで販売中！
撥水性と防風性を備えたポリエステル生地を使用し、機能性とデザインを両立した。裏地には肌触りの良いフリースや保温性の高いメッシュを採用しており、寒い季節でも快適に過ごせる。無駄を省いたシンプルな外観で、幅広いコーディネートに馴染む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表地には耐久性に優れたポリエステル素材を採用し、多少の雨や風を凌ぐことができる。アウトドアからタウンユースまで、シーンを選ばず活躍する実力派のアイテムだ。→【アイテム詳細を見る】
インナーとの摩擦を軽減する滑らかな袖通しを実現しており、重ね着をしても動きやすさが損なわれていない。アクティブな場面でもストレスなく着用し続けられるのが魅力だ。
ファスナーの持ち手やポケットの配置など、細部まで使い勝手を考慮して設計されている。長期間の使用に耐えうる堅牢な作りにより、ワードローブの定番として長く愛用できる。
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豊富なカラーバリエーションとサイズ展開により、自分にぴったりの一着が見つかる。トレンドに左右されないベーシックなフォルムは、年齢や性別を問わず誰にでも似合う。
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