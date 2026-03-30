可愛さと機能性を両立！【シフレ】が贈る独自のロックシステム付きキャリーケースがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅がもっと楽しくなる！【シフレ】の遊び心あふれるミッフィースーツケースはAmazonで販売中！
ミッフィーの顔をあしらったキュートなデザインが目を引く、旅の気分を盛り上げるスーツケース。ダイヤルロックと鍵の両方が使える独自の2WAYロックシステムを搭載し、セキュリティ面も安心だ。滑らかな走行を支える双輪キャスターを備え、実用性にもこだわっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
鍵でもダイヤルでも開閉できる独自のシフレロックを採用している。自分に合った施錠方法を選べるため、鍵の紛失や番号忘れといった不測の事態にも柔軟に対応できる。→【アイテム詳細を見る】
内装にはミッフィーのイラストが全面にプリントされており、ケースを開けるたびに楽しい気持ちになれる。中仕切りやベルトが完備されているため、荷崩れもしっかり防いでくれる。
接地面積の広い双輪キャスターを装備しており、安定感のあるスムーズな移動を実現している。凹凸のある道や狭い場所でも取り回しがしやすく、長時間の移動でも疲れにくい。
→【アイテム詳細を見る】
衝撃に強いポリカーボネートとABS樹脂を組み合わせた、軽量でタフなボディが特徴だ。可愛らしい見た目ながら、旅先での過酷な状況から大切な荷物をしっかりと守り抜く。
旅がもっと楽しくなる！【シフレ】の遊び心あふれるミッフィースーツケースはAmazonで販売中！
ミッフィーの顔をあしらったキュートなデザインが目を引く、旅の気分を盛り上げるスーツケース。ダイヤルロックと鍵の両方が使える独自の2WAYロックシステムを搭載し、セキュリティ面も安心だ。滑らかな走行を支える双輪キャスターを備え、実用性にもこだわっている。
→【アイテム詳細を見る】
鍵でもダイヤルでも開閉できる独自のシフレロックを採用している。自分に合った施錠方法を選べるため、鍵の紛失や番号忘れといった不測の事態にも柔軟に対応できる。→【アイテム詳細を見る】
内装にはミッフィーのイラストが全面にプリントされており、ケースを開けるたびに楽しい気持ちになれる。中仕切りやベルトが完備されているため、荷崩れもしっかり防いでくれる。
接地面積の広い双輪キャスターを装備しており、安定感のあるスムーズな移動を実現している。凹凸のある道や狭い場所でも取り回しがしやすく、長時間の移動でも疲れにくい。
→【アイテム詳細を見る】
衝撃に強いポリカーボネートとABS樹脂を組み合わせた、軽量でタフなボディが特徴だ。可愛らしい見た目ながら、旅先での過酷な状況から大切な荷物をしっかりと守り抜く。