もし″運″が数値化されたら!?会議で61ポイント消費したら残りはまさかの「0」…Xでいいねが続出した話題作【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSを中心に漫画をいくつも公開している今井大輔(@dice_k_imai)さん。X(旧Twitter)に投稿された「ラッキーポイント」は多くのいいねを獲得して注目を集めている。主人公は運がポイント化されたアプリで自分の運を会議で使うも、運のない部下のせいでストーリーは意外な方向へ発展していく。本作を描いたきっかけや今後の展望などについて、今井さんにインタビューした。
もし"運"が数字で見えるようになり、ここぞという場面で自由に使えるとしたら―あなたは、どんな瞬間に使いますか？ そんな少し不思議で心くすぐる発想から生まれたのが、本作「ラッキーポイント」だ。
制作のきっかけについて、作者の今井大輔さんは「新連載の企画の打ち合わせをすることになり、事前にいくつかアイデアを考えて持っていったら、わりとどれも気に入ってもらえ、全部やろうという流れで、毎回設定の違うオムニバスの連載をすることになりました」と振り返る。さらに本作の着想は、「朝、テレビでやってた星座占いを見たときに思いついた気がします」と明かしてくれた。
本作で印象的なのは、あえてラストを描ききらない構成だ。今井さんは「『ここからハッピーエンドに向かうんだろうな』とわかるところで終わってます」と語り、あえて余白を残すことで読者の想像に委ねたという。大胆な"運の数値化"という設定も、短編ならではのテンポ感で心地よく読み進められる。
最後に今井さんは、運とは「言い訳であり、慰めだと思います」と率直に語りながらも、「あきらめた結果、自分は運がいいと思っています」と語ってくれた。読み終えたあと、ふと自分の"運"について考えたくなる本作をぜひ読んで欲しい。
取材協力：今井大輔(@dice_k_imai)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。