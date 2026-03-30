スポーツから街着までこれ一着！【プーマ】が贈るスタイリッシュなトレーニングウェアがAmazonで販売中！
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アクティブな毎日を軽やかに！【プーマ】の機能美あふれるフーデッドジャケットはAmazonで販売中！
リサイクルポリエステルを使用した、環境に優しく機能的なフーデッドジャケット。冷たい風の侵入を防ぐ独自の防風テクノロジーを搭載し、衣服内を快適な温度に保つ。スポーティーなシルエットと実用性を兼ね備え、あらゆるアクティビティをサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自の防風機能を備えた素材を採用しており、風の強い日でも体温の低下を抑えてくれる。軽量ながらもしっかりと外気を遮断するため、屋外でのトレーニングや移動に最適だ。
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衣服内の湿気を逃がしつつ暖かさをキープする設計により、快適な着心地が持続する。運動中のオーバーヒートを防ぎながら、常に最適なコンディションを維持できるようサポートする。
首元までカバーするフルジップ仕様のフードが、頭部や首周りを冷えから守る。フィット感の良い袖口や裾のデザインにより、激しい動きの中でもシルエットが崩れず快適だ。
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胸元にあしらわれた印象的なロゴが、シンプルながらも洗練された存在感を放つ。トレーニングシーンはもちろん、デイリーなカジュアルスタイルにも馴染む汎用性の高いデザインだ。
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