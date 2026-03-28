シンプルで使いやすい王道モデル！大容量で使い勝手抜群！耐久性にも優れた【ザノースフェイス】のロングセラーデイパックがAmazonで好評販売中！
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荷物が多い日も安心の大容量設計！耐久性も兼ね備えた【ザノースフェイス】定番デイパックがAmazonで販売中！
ザノースフェイスの代表的なロングセラーモデルとして、高い人気を誇るデイパック(リュック)。メイン素材は、環境に配慮した1000デニールのリサイクルポリエステルに、TPEファブリックラミネートを施した高強度の生地を採用。
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濡れや汚れに強いTPEファブリックラミネート素材は、重い荷物でも気兼ねなく収納できる高い耐摩耗性が特長。型崩れしにくいボックス形状で、荷物の出し入れが容易にできる大きな開口部。
濡れや汚れに強いTPEファブリックラミネート素材は、重い荷物でも気兼ねなく収納できる高い耐摩耗性が特長だ。
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奥行きもしっかりとあるため、お弁当や出納、厚みのあるものを入れる時にも便利。
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