【年の差婚】義父は88歳！教科書では分からない戦時中のリアルな話に若い嫁は息をのむ!!【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
まげよ(@mageyoozu)さんは2024年8月に「お義父さんが生きた戦時中の記憶」を投稿し、竹書房コミックエッセイ大賞を受賞したエッセイ漫画家だ。義父が幼少期に体験した戦時中の暮らしをリアルに描き、体験者ならではの話が興味深い。本作を描いたきっかけや戦争に対するイメージなどについて、まげよさんにインタビューした。
■義父の言葉で変わった戦争への認識
義父の実体験をもとに戦時中の記憶を描いた「お義父さんが生きた戦時中の記憶」は、作者のまげよさんが同居する自身の家族との会話から生まれた作品だ。まげよさんは歳の差婚で、義父は昭和1桁生まれ。日常で交わされる会話の中に「教育勅語」など歴史の教科書で聞いたことのある言葉が出てくることに気づき、「もしかしたら戦時中の話が聞けるのかな？」と感じたことが制作のきっかけで、「生きた記憶をたくさんの人に届けたいと思い、勢いで描きはじめました」と振り返る。
特に印象に残っている話は、B29が村に墜落した出来事だそう。「それまでわりと子供目線で見るその時代の話で純粋な目線の体験談だったので…。あのお義父さんの口から【戦争犯罪】という言葉が出てきたので、驚きました」とまげよさん自身も大きな衝撃を受けたという。そして「調べれば調べるほど、当時の日本がしていたことが信じられなくなります」と驚きを隠さない。義父の体験を聞く前は教科書を擦ったような戦争のイメージだったそうだが、今は戦争を遠い昔の話ではなく、「それが『本当にあったごく最近の事実』と思うようになった」と心境の変化を明かしてくれた。「本当に昔の日本と同じことが世界で起きていることに気づく日々です。もし本作を描いていなければ、対岸の火事止まりのニュースだったと思います」とまげよさんは世界の現状を憂慮する。
ただその時代で、その場所で「生きる」ことをしてきた人々がいた。義父の話を聞かなければ、一生知ることもなかった事実。年月が経つほどに消えゆく個人の記憶を通して、戦争を“今の出来事”として考えさせてくれる貴重な作品である。
取材協力：まげよ(@mageyoozu)