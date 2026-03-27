早朝から弁当作りに追われ、義父母への給仕で昼食は抜き…あげく写真にも入らせてもらえない！今もよみがえる「花見の日のつらい思い出」【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに春にまつわるエピソードを聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！そんな義母による「支配」は長く続き…。
――春といえばお花見ですが、かづさんは当時、義父母とお花見に出かけることもあったのでしょうか？
【かづ】はい、出かけることもありました。基本的に私たちの予定を把握しておきたかった義母なので、「息子の休みは次いつ？予定は？どこか行くの？」と頻繁に聞いてきます。ですから、夫の休みの日の数日前には「○日の予定は？じゃあどこどこに行こう！」と義母が決めていました。
家族で行くだけなら当然荷物を持ったり、子どもの面倒を夫婦で見ますよね？ところが義父母と行けば夫は自分が荷物も持たなければ子どもの面倒も見なくて済むので、自分から率先して予定を義母に言うんですよ。花見なんてもちろん弁当は早朝から私が作りますし、子どもの用意も荷物の準備も夫は一切手伝いません。義母が「これ作って来たんだけど」とお弁当の1つでも作ってくるなんていうことも、一度もなかったです。
当時、まだ私は運転免許を持っていなかったので車の運転は夫でしたが、そんな遠出でもないにもかかわらず「息子は運転したんだから」と大仕事をしたかのように義母は言います。お弁当を食べる場所探しから敷物を広げてお弁当のセッティング、皿にお弁当を取り分けて義父母に給仕、もちろん夫や子どもの世話をしっぱなしで自分が食べてる暇なんかありませんでした。片付けも全部私1人でしたし、散策をするときは義母は子どもの手を引いて、息子である夫と肩を並べて歩きます。義父はほったらかされても平気で、むしろ「ここで飲んでる」と缶ビール片手にベンチで座り込む。義母にしてみれば、孫と息子と一緒の花見で楽しかったんでしょうね。
昔のアルバムなんて、おでかけの写真といったら子どもと一緒に写っている義母の写真ばかりで、私が写っている写真はほとんどありません。だって、写真を撮るとなったら義母が子どもの隣にサッと立つなり抱くなりして「撮って！撮って！」と言うんですから。わざと私が写らないようにしていたんですよね。夫にしても義父にしても、私が写るように口を出したら義母の機嫌が悪くなるので何も言いませんでした。今でもアルバムを見たら、まざまざと当時のシーンがよみがえってくるので、見返すことはありません。
――赤星先生は、毎年お花見に行かれたりしますか？
【赤星】以前は漫画家の友人たちと20〜30人くらい集まって上野公園や目黒川の桜スポットでお花見をしていましたが、都内のスポットは花見客が多すぎて、トイレも大変だし、あまり出かけなくなりました。ちなみに、佐倉城址公園は見事な桜並木で有名ですが、都内と違って人が少ないのでお花見するのも楽ちんです。フラッと寄って桜を愛でて、コンビニで買ったお弁当を食べて帰る、ということをここ数年やっています。
――ちなみに、先生は着物をアレンジして着られていたりしますが、もし、お花見に着物で行く場合、何かアドバイスなどあれば教えてください！
【赤星】着物を着ていくなら、ウールなどのカジュアル着物がおすすめです！着物というと豪華なものを思い浮かべる人も多いのですが、ウール、木綿などのカジュアル着物で、できれば洗えるものがいいですね。食べ物こぼしても、地面に座っても、洗えると思えば気も楽です。帯を結ばず太めのベルトを締めるだけでもOK。楽に着て楽しみましょう！
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに春にまつわるエピソードを聞いた。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！そんな義母による「支配」は長く続き…。
――春といえばお花見ですが、かづさんは当時、義父母とお花見に出かけることもあったのでしょうか？
【かづ】はい、出かけることもありました。基本的に私たちの予定を把握しておきたかった義母なので、「息子の休みは次いつ？予定は？どこか行くの？」と頻繁に聞いてきます。ですから、夫の休みの日の数日前には「○日の予定は？じゃあどこどこに行こう！」と義母が決めていました。
家族で行くだけなら当然荷物を持ったり、子どもの面倒を夫婦で見ますよね？ところが義父母と行けば夫は自分が荷物も持たなければ子どもの面倒も見なくて済むので、自分から率先して予定を義母に言うんですよ。花見なんてもちろん弁当は早朝から私が作りますし、子どもの用意も荷物の準備も夫は一切手伝いません。義母が「これ作って来たんだけど」とお弁当の1つでも作ってくるなんていうことも、一度もなかったです。
当時、まだ私は運転免許を持っていなかったので車の運転は夫でしたが、そんな遠出でもないにもかかわらず「息子は運転したんだから」と大仕事をしたかのように義母は言います。お弁当を食べる場所探しから敷物を広げてお弁当のセッティング、皿にお弁当を取り分けて義父母に給仕、もちろん夫や子どもの世話をしっぱなしで自分が食べてる暇なんかありませんでした。片付けも全部私1人でしたし、散策をするときは義母は子どもの手を引いて、息子である夫と肩を並べて歩きます。義父はほったらかされても平気で、むしろ「ここで飲んでる」と缶ビール片手にベンチで座り込む。義母にしてみれば、孫と息子と一緒の花見で楽しかったんでしょうね。
昔のアルバムなんて、おでかけの写真といったら子どもと一緒に写っている義母の写真ばかりで、私が写っている写真はほとんどありません。だって、写真を撮るとなったら義母が子どもの隣にサッと立つなり抱くなりして「撮って！撮って！」と言うんですから。わざと私が写らないようにしていたんですよね。夫にしても義父にしても、私が写るように口を出したら義母の機嫌が悪くなるので何も言いませんでした。今でもアルバムを見たら、まざまざと当時のシーンがよみがえってくるので、見返すことはありません。
――赤星先生は、毎年お花見に行かれたりしますか？
【赤星】以前は漫画家の友人たちと20〜30人くらい集まって上野公園や目黒川の桜スポットでお花見をしていましたが、都内のスポットは花見客が多すぎて、トイレも大変だし、あまり出かけなくなりました。ちなみに、佐倉城址公園は見事な桜並木で有名ですが、都内と違って人が少ないのでお花見するのも楽ちんです。フラッと寄って桜を愛でて、コンビニで買ったお弁当を食べて帰る、ということをここ数年やっています。
――ちなみに、先生は着物をアレンジして着られていたりしますが、もし、お花見に着物で行く場合、何かアドバイスなどあれば教えてください！
【赤星】着物を着ていくなら、ウールなどのカジュアル着物がおすすめです！着物というと豪華なものを思い浮かべる人も多いのですが、ウール、木綿などのカジュアル着物で、できれば洗えるものがいいですね。食べ物こぼしても、地面に座っても、洗えると思えば気も楽です。帯を結ばず太めのベルトを締めるだけでもOK。楽に着て楽しみましょう！
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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