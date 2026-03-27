ちょっとした外出にぴったり！アウトドアも普段使いもこれ1つでOK！使い勝手抜群の【コールマン】ウォーカーポーチをAmazonで手に入れよう！
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シンプルで使いやすいデザイン♪どこでも活躍する【コールマン】ウォーカーポーチをAmazonでチェック！
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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メインコンパートメントに加えフロントポケットとメッシュポケットが装備されている。ショルダーベルトを取り外して付属のカラビナでベルトループやデイパックのショルダーベルトにも取り付けることが可能。
サイズは約13(W)×19(H)×6(D)cmで重量は約135g。容量は約2Lで、スマートフォン、財布、鍵などの荷物を持ち運ぶのに最適で、コンパクトでトレッキングやキャンプ、旅行に便利。素材：ナイロン/ポリエステル
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