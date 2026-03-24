子どもも大人も思わず笑顔に♪おしゃべりしてくれる癒し系トイ【バンダイ】おしゃべりポムポムプリンをAmazonでチェック！
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かわいくおしゃべりして癒してくれる！思わず夢中になる【バンダイ】ポムポムプリンのトイがAmazonで登場！
いっぱいおしゃべりしてくれるポムポムプリンのぬいぐるみ。収録されているセリフは85以上！全3種のモードが搭載。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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どんどんおしゃべりしてくれる「ノーマルモード」、ユーザーの声や音に反応してお返事してくれる「おへんじモード」、『プリンとマフィンのポムポムビート☆』のおうたを歌ってくれる「おうたモード」など、楽しい機能がいっぱい♪
いっぱい喋って、おうたも歌う！また、声や音に反応してお返事してくれる。
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おともだちのマフィンとポシェットつきで、いっしょにおでかけも楽しめる。
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