二人で楽しむニューバランス。上質なスエードが彩るヒストリカルカラーを、ペアで履きこなす贅沢を【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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日本限定展開の特別な一足。レトロな気品漂うスリムなシルエットが、大人のきれいめコーデを格上げする【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ライフスタイルモデル「420」の伝統的なフォルムを継承しつつ、より現代的で洗練されたスタイルへと昇華させたのが、この日本限定モデル「UL420M」だ。最大の特徴は、足元をすっきりと見せてくれるスリムなシルエットにある。無駄を削ぎ落としたシンプルなアッパーデザインは、カジュアルな装いだけでなく、上品なきれいめコーディネートにも見事にマッチする
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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デザイン性のみならず、歩行時の機能面も大幅にアップデートされている。アレンジされた厚みのあるソールは、優れた安定性と耐久性を兼ね備えており、長時間の歩行でも疲れにくい快適な履き心地を実現した。アッパーには風合い豊かな天然皮革のスエードとテキスタイルを採用し、ニューバランスの歴史を象徴するヒストリカルカラーで彩ることで、どこか懐かしくも新しいレトロな雰囲気を醸し出している。
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サイズ展開はユニセックス仕様となっており、パートナーとのペアコーディネートを楽しむことも可能だ。ゴム底のソールが確かなグリップ力を発揮し、日常のあらゆるシーンで足元をしっかりと支えてくれる。
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日本でしか手に入らない特別な価値と、時代に左右されない普遍的な美しさを兼ね備えたこの一足は、あなたのワードローブに欠かせない新たな定番となるだろう。
日本限定展開の特別な一足。レトロな気品漂うスリムなシルエットが、大人のきれいめコーデを格上げする【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
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