窓の向こうで夢の中。寝ているポチャッコの姿に、心まで癒やされる【ティーズファクトリー】のポチャッコキーホルダーがAmazonに登場中‼
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振るたびに幸せが弾ける。シャカシャカ揺れる、あなただけの小さな世界【ティーズファクトリー】のポチャッコキーホルダーがAmazonに登場!
ティーズファクトリーから登場したこのキーホルダーは、窓枠のようなフレームの中に、すやすやと眠るポチャッコがデザインされた特別な逸品だ。最大の特徴は、本体を動かすたびに中のパーツがシャカシャカと揺れ動く仕掛けにある。厚さはわずか数ミリメートルというコンパクトなサイズ感ながら、その中にはキャラクターの可愛らしさがぎゅっと凝縮されている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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素材には透明感あふれるアクリルが採用されており、光を反射してキラキラと輝く様子は、まるでお菓子のパッケージのようだ。全長およそ５センチメートルから７センチメートルほどの大きさで、バッグや鍵に付けても邪魔にならない絶妙な設計となっている。
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寝顔の愛らしさはもちろん、パーツが動くたびに異なる表情を見せてくれるため、何度見ても飽きることがない。
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持っているだけで気分を明るくしてくれるこのアイテムは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも最適だ。この愛くるしいポチャッコをあなたの日常に迎え入れ、至福の癒やしタイムを今すぐ手に入れてほしい。
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