日本は“陰キャ”、アメリカは“陽キャ”!? 「これが教科書だったら歴史好きになってた」国を擬人化した漫画に反響【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
世界を「オフィス地球」という会社に見立て、国をそこで働く「サラリーマン」に擬人化した、理央(@br_sss921)さん・沢辺有司さん(原案・監修)の漫画「地政学ボーイズ」。陰キャで趣味人、働きすぎるヒノモト(日本)のまわりには、陽キャで強引なアメリカ、虎視眈々と策略を練る中国、冷酷なロシアなど、各国のイケメン男子が入り乱れる。歴史に基づいた関係性がおもしろく、カジュアルに地政学を学べると評判で「自分も楽しめるし、子供にも読ませたい！」と反響を得る。今回は、作者の理央さんに制作のきっかけや見どころを聞いた。
難しい国交問題をわかりやすく、ユーモアたっぷりに紹介している本作「地政学ボーイズ」。作者の理央さんに漫画を描くうえで気を付けていることを聞いてみると、「実在する国がモチーフなので、どの国を扱うときもリスペクトを忘れないよう心掛けています」と話してくれた。
各国のキャラクターデザインについては、「わかりやすさ重視でデザインしています。国旗モチーフの小物を身に着けたりとか」と説明する理央さん。なかでも主人公のヒノモト(日本)にはこだわったそうで、「ただのスーツでは地味なので袢纏(はんてん)と簪(かんざし)をつけました。奇抜ですが『和』っぽい雰囲気は出せたかなと思います」と試行錯誤したデザインについて振り返る。
性格に関しては、日本は暗めでおとなしい、アメリカは陽気、イギリスは紳士的といったステレオタイプを採用したという。「キャラクター数も情報量も多い作品なので、すんなり受け入れてもらいやすいようにという意図があります」と見た目のわかりやすさにこだわった理由を語ってくれた。
また、“国”を人に、“世界”をオフィスに置き換えたアイデアについては、「デスクが近い人とトラブルが起きがちといったオフィスのいざこざを、世界情勢に当てはめて考えたのがスタートでした」と発想の原点を明かす。
「おもしろくてためになる」「これが教科書だったらもっと歴史の授業好きになってた」など、多くの共感の声が寄せられている本作。歴史や世界情勢に興味がある人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：理央(@br_sss921)
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