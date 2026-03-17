125年の伝統を、リッチな質感で纏う。エコファーが魅せる、一生モノの特別仕様【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
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一歩先を行く「ウォーカー」。究極の収納力と、背負っていることを忘れる安定感【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンが歩んできた125年の歴史。その記念すべき節目を祝う「125周年記念モデル」が、不動の定番ウォーカーシリーズから登場した。最大の特徴は、フロントパネルに大胆にあしらわれた光沢感のあるエコファー素材だ。アウトドアの機能性に、ラグジュアリーなエッセンスが融合したその佇まいは、街中でも圧倒的な存在感を放つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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バッグを開ければ、そこには古き良き時代を彷彿とさせるオールドロゴがデザインされた限定インナー生地が広がり、使うたびにブランドの誇りを感じさせてくれる。容量は約33リットルと頼もしく、教科書や書類はもちろん、一泊程度の旅行やハイキングの着替えも無理なく収めることが可能だ。内部にはパソコンやタブレット専用の収納スペースに加え、ペンホルダーやキーフックなど、小物をシステマチックに管理できる多彩なポケットを完備している。
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どれほど荷物を詰め込んでも、快適さが損なわれることはない。背面とショルダーベルトには、クッション性と通気性に優れたメッシュ素材を採用。さらにチェストストラップとウエストベルトを装備することで、体への密着度を高め、抜群の安定感を実現した。
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歴史に裏打ちされた信頼と、限定モデルにふさわしい独創的なデザイン。この特別なバックパックを相棒に選ぶことで、あなたの日常の移動は、未来へと続く輝かしい「冒険」へと変わるだろう。
一歩先を行く「ウォーカー」。究極の収納力と、背負っていることを忘れる安定感【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
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