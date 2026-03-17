【おそろしい言葉】「親ガチャ」「上司ガチャ」…小学生の娘が放った「先生ガチャ」というパワーワードに驚愕【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
ゆめかな(@yumekana_nikki)さんはX(旧Twitter) やブログなどでエッセイ漫画を公開している。2024年4月には「〇〇ガチャにハズレた！」を投稿。娘が新学期のクラス替えで担任の先生ガチャに外れたというエピソードだ。本作を描いたきっかけや子供の学校生活の裏話などについて、二児の母であるゆめかな(@yumekana_nikki)さんにインタビューした。
学生にとって新学期はさまざまな変化が訪れる特別な時期。新しいクラスメイトや担任の先生が誰になるのか、期待と同時に不安を感じている人も少なくないだろう。作者のゆめかなさんの娘もその1人で、本作のきっかけになったそう。「新学期1日目、クラス替えと担任の発表。帰ってくるなり言った『先生ガチャハズれた！』という言葉を聞いて、『きっと娘だけじゃなくて、多かれ少なかれ同じ気持ちを持っているのでは？』『同じような愚痴を聞いているお母さん方もいるのでは？』と思い漫画にしました」と語る。
自分で選ぶことのできないことを「ガチャ」と表現する昨今の流行りの言葉。この言葉を実際に聞いたときの心境をゆめかなさんに伺うと、「『わ〜…すごいパワーワード』と思いました。また、今どきの子って何でも『ガチャ』をつけるんだなぁと思ったり…。そして、『それ言われる先生、可哀想だなぁ』と思いました」と当時を振り返った。
「先生ガチャ」に外れたゆめかなさんの娘さん。本当にハズレだったのか、そのあとの学校生活について聞いてみると、「最初は身構えていましたが、今は楽しく学校に行っています！先生の教え方もわかりやすいみたいで、何でも積極的に取り組んでいるみたいです」と前向きな変化に安心したように語った。
母の視点で描かれた新学期のようす「〇〇ガチャにハズレた！」。ぜひ読んでみて！
取材協力：ゆめかな(@yumekana_nikki)
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