瞬時に時刻が目に飛び込む。太めの針とインデックスが実現した、圧倒的な読みやすさ【カシオ】の掛け時計がAmazonに登場中‼
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正確な時を刻み続ける、信頼の電波時計。夜の静寂も守り抜くスマートな気配り【カシオ】の掛け時計がAmazonに登場!
遠くからでも、あるいはふとした瞬間でも、確実に時刻を捉えるために設計された一台だ。太めにデザインされた針とインデックスは、視認性を極限まで高め、広いリビングやオフィスでもその存在感を遺憾なく発揮する。文字板の周りには洗練された差し色が施されており、単なる時計としてだけでなく、空間を彩る上質なアクセントとしての役割も果たしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面では、時刻合わせの手間が一切かからない電波時計を採用した。電波の受信状況をランプの点灯で知らせてくれるため、設置時の安心感も格別だ。
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秒針には、一秒一秒の動きが把握しやすいステップ秒針を採用しつつ、周囲が暗くなると自動で音が止まる「夜間秒針停止機能」を搭載。これにより、日中の使い勝手はそのままに、就寝時の静かな環境を完璧に守り抜く。
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実用的な見やすさと、使う人の生活リズムに寄り添う繊細な機能、そしてインテリアを引き立てるデザイン性。この時計が壁にあるだけで、時間に追われる日常が、時間を慈しむ贅沢なひと時へと変わるだろう。
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